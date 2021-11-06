愛河灣最美市集 高流今明開逛

高流緊鄰愛河灣，夜景迷人，今明（六、七日）兩天將舉行浪漫市集，邀民眾吹海風、看夕陽享受午後愜意時光。（記者黃旭磊攝）

2021/11/06 05:30

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄海洋文化及流行音樂中心開幕後，今明（六、七日）兩天，於愛河灣擺設超過四十間職人美食、手作小物，邀民眾吹海風、看夕陽享受午後愜意時光。

高流歷經十二年籌建完工開幕，文化部長李永得宣布明年金曲獎移師南下，而「金音創作獎頒獎典禮」今天週六優先舉辦，週日舉辦「真愛‧唱月光場，普悠瑪音樂家族」演場會，歌手盧廣仲於十一月廿日進行「開箱」首場個唱，後續還有十二月四日「臺灣文化啟蒙運動 高雄紀念音樂會」。

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逾40間美食、手作小物迎賓

La Rue文創設計表示，市集於週末兩天下午三點至晚上十點舉辦，歡迎民眾搭輕軌抵達真愛碼頭站，海音館旁有整排臨海攤位，職人展示甜點美食、古董、皮件手作小物等。

La Rue曾在高雄市美術館舉辦「森之市」，油飯、歐洲派、國寶茶及莊園豆咖啡等攤位被網友盛讚最美體驗，有「最美市集」稱號；業者指出，試辦高流開幕市集，規模較小，將視人潮擴大舉辦。

邀民眾吹海風、聽音樂、看夕陽

高流市集攤位包括尤朵拉創意手作點心、森晴甜坊、登愣、 荻莉絲法國手工甜點（週六）、胖子手作甜點（週日）、离憂古著商行、海熊、貳參貳小賣所、曼荼羅、璦薇兒、淳創皂工坊、織染飾、文禾友、吉寶貓工作室、口艸田本舖、赫亞、菓菓飾物所、高雄鼓道場等，其中，尤朵拉專注在烘焙手工點心，期待消費者享受到鄉村悠閒午後，而登愣甜點母店藏在民宅，期許客人像拜訪朋友家般，在輕鬆空間裡獨擁自我懶散時光，至於貳參貳小賣所彙集日本及台灣設計師手作品牌。

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