三芝埔坪活動中心外牆剝落 議員鄭宇恩盼盡速修繕

0403震後三芝埔坪活動中心外牆剝落，新北市議員鄭宇恩盼盡速修繕維護長者及幼童安全。（記者羅國嘉攝）

2024/07/31 22:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三芝區埔坪民生市民活動中心疑似因0403花蓮大地震影響，建物外牆2樓及3樓大理石出現剝落情況，議員鄭宇恩要求相關單位積極展開修繕，並強調，樓下有幼兒、長者出入頻繁，除了短期處置，長期整體立面改善及漏水等問題也需一併規畫解決，將請公所盡速提報市府爭取預算。

鄭宇恩指出，市民活動中心原為三芝公有市場，現有1樓為衛生所附設物理治療所、2樓公立幼兒園、3樓市民活動中心及4樓三芝圖書館臨時場館。而三芝區公所向議員表示，在地震後的巡檢過程中發現剝落情形，現場可見2樓窗台上方及3樓下緣多處大理石磚面翹起，隨時可能因搖晃或風雨砸落，威脅到行人安全，短期內可以先以圍網形式防止磚面墜落，但長期仍需整體立面及漏水問題一併改善。

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位於2樓的三芝幼兒園則說，外牆磚面和結構間有大空隙，導致雨水滲入內部，日前已自內側施作阻隔，但希望後續施作能將防水問題一併改善。三芝區公所認為，若只針對現況可見剝落部分做局部修繕只能治標不治本，應思考整棟建物的立面一併整修，並會盡速提報計畫至市府。

三芝區長賴小萍表示，市民活動中心的大理石磚面在6月發現剝落情形，區公所立即將立即將危險區域圍起來，並在7月中旬主動提報市府，希望使用災損基金進行復原，但由於涉及衛生局、教育局等多個部門，計畫將在前置階段完成後報市府審議，進行全面修繕。

鄭宇恩補充，衛生所附設物理治療所常有長者或身障者使用，現因上方牆面剝落圍起人行空間，僅剩樓梯可供通行。她已要求衛生局及公所盡速規畫替代的無障礙動線，並加強宣導，維護長者安全。

衛生局表示，三芝區衛生所附設物理治療所採預約服務，物理治療師會協助向預約民眾提醒進出安全動線，並在一樓張貼公告，行動不便者及其家屬可先電話聯繫治療所，將由專人協助進出，以維護就診安全。

新北市三芝區埔坪民生市民活動中心疑似因0403花蓮大地震影響，建物外牆出現剝落情況。（記者羅國嘉攝）

新北市三芝區埔坪民生市民活動中心疑似因0403花蓮大地震影響，建物外牆2樓及3樓大理石卻出現剝落情況。（記者羅國嘉攝）

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