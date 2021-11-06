陳時中重申 「10+4」非縮短檢疫

指揮官陳時中昨天重申，「十加四」並非縮短檢疫天數，而是讓民眾提前四天返家居家檢疫，若居家檢疫條件不符規定，仍得在旅館或集中檢疫所待滿十四天。（指揮中心提供）

2021/11/06 05:30

防疫旅館改住10天遭拒？交長：持續與業者溝通

〔記者吳亮儀、鄭瑋奇／綜合報導〕因應明年春節防疫旅館數量可能不足，中央流行疫情指揮中心規劃春節連假入境檢疫從十四天改為「十加四」檢疫方案。指揮官陳時中昨天重申，「十加四」並非縮短檢疫天數，而是讓民眾提前四天返家居家檢疫，若居家檢疫條件不符規定，仍得在旅館或集中檢疫所待滿十四天。

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春節檢疫2方案 住滿14天或10+4 都須驗3次

指揮中心昨以Ａ、Ｂ兩方案說明。Ａ方案為在防疫旅館或集中檢疫所住十四天，民眾須於入境時先採一次PCR，檢疫期滿前、第十二到十四天再驗一次，自主健康管理到第六、第七天還要用家用快篩採檢一次。

若選擇Ｂ方案、最後四天在家檢疫者，以一人一戶為原則；若同戶內同住家人都已接種兩劑疫苗且滿十四天，可於同戶內一人一室同住，於防疫旅館、集中檢疫所同住者，返家後可同住一室，但須PCR篩檢陰性才能返家，居家檢疫期滿前一日也須進行PCR檢測。

有民眾反映，檢疫期改成「十加四」後，想要退掉四天訂房，防疫旅館業者拒絕，還請只想住十天的民眾改訂其他家旅館。交通部長王國材表示，會持續與業者溝通。

陳時中表達歉意，他指出，防疫規定修正是為了讓更多國人能在春節時返台與家人團聚，「是不得已的情況」，希望國人包涵、配合。

訂房消費糾紛 觀光局︰可依消保法處理

不過若旅客原本訂十四天，提出要求改為十天，觀光局長張錫聰說，依定型化契約規定可以更改，因為這是不可歸責雙方當事人，旅館也不會收取手續費；若有旅館業者嫌麻煩、不願變更，演變成消費糾紛，可依照消保法處理。他呼籲住客、防疫旅館業者互相體諒。

張錫聰表示，經了解，多數旅館業者願意配合更改，政府也有補貼政策，若有個案爭議，會協調地方政府處理。

集中檢疫所擬釋出3千房左右 10日拍板

至於是否建議民眾春節期間分批返台？陳時中說，真的訂不到旅館才會建議分批返台，目前正在盤點防疫旅館和集中檢疫所，規劃再釋出三千到三千五百間集中檢疫所房間，將於十一月十日拍板。

春節期間入境檢疫方案說明

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