新北／經費增10億 淡北道路修正計畫月底送中央

因應物價上漲，淡北道路興建經費增加約十億元，圖中最右邊的大樓前方道路是台二線、中間是淡北道路示意圖、左邊是自行車道。（新北市政府提供）

2021/11/05 05:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府積極推動淡水河北側沿河平面道路（淡北道路）興建案，九月已辦理地方說明會，回覆民眾的意見並彙整成報告，在十月底經公路總局、台北市及新北市交通平台會議確認後，併同因應物價上漲而增加十億餘元預算的公共建設計畫修正書，將於十一月底提送到行政院核定；新北市長侯友宜昨天呼籲中央趕快核定、施工，工程延宕只會造成預算增加。

總工程費一年來調高到73.4億

早在升格前的台北縣政府時代，就開始規劃、推動淡北道路興建案，但這項重大交通建設多年來「卡關」，先有生態、環團人士質疑破壞環境，在銜接台北市端的北投、關渡，目前仍有部分地方民意批評「淡水塞車問題解決了，但變成台北市塞車」而反對，新北市府和多數的淡水區民眾都強調這是「救命道路」，有效疏解台二線交通壅塞並滿足淡水民眾的緊急醫療需求，市長侯友宜十月二十五日在淡江大橋八里端高架聯絡道的通車典禮時，也當場向行政院長蘇貞昌爭取支持興建淡北道路，蘇揆當時允諾補助經費只會多、不會少。

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選區包括淡水的市議員陳偉杰昨天質詢說，台北市北投、關渡的部分民意對淡北道路有不同意見，市府應爭取中央協調雙北解決爭議，不能把所有責任都交給新北市承擔，蘇揆日前又說淡北道路要增設匝道連接關渡大橋，「這是未來式」，希望中央務實一點、趕快按原計畫動工。

已辦三場說明會並彙整問題及答覆

市府新建工程處指出，在去年四月提出的淡北道路公共建設計畫，當時的總經費是六十三‧○五億元，但這一年來物價上漲，總工程費又調高到七十三‧四億元；工務局長詹榮鋒說，淡北道路有預留因應關渡大橋拓寬計畫的匝道，但中央尚未有拓寬計畫，已在九月完成北投、士林、淡水三場地方說明會，已彙整民眾所提的問題及答覆，在十月廿九日由公路總局、台北市、新北市交通平台會議確認無誤，將在十一月底併同經費修正後的公共建設計畫送交通部轉達行政院核定。

侯友宜表示，淡北道路興建案已完成地方說明會程序，希望中央趕快核定、加速進行，愈晚施工，經費又將增加。

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