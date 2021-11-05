白牆藍瓦 龍井麗水漁港打造小希臘

麗水漁港景觀改善工程，利用藍、白色調營造地中海風情，昨舉行啟用典禮。（記者何宗翰攝）

2021/11/05 05:30

編列經費278.8萬將水利設施、濱海自行車道 融入希臘元素

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市龍井區麗水漁港有百年歷史，近期編列工程經費二七八萬八千元，沿著龍井排水旁海岸線，將水利設施、濱海自行車道融入白牆藍瓦，以紅色愛心點綴自行車護欄象徵「龍井有愛」等。市長盧秀燕表示，市府希望將龍井打造為「小希臘」，歡迎全世界旅客來感受浪漫地中海風情。

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邀遊客感受浪漫地中海風情

啟用典禮請來身穿希臘風服飾的古典樂手演奏，還有工作人員假扮成婚禮新人，並準備純白服飾、花冠給與會來賓，增添異國風味。盧秀燕致詞時表示，世界知名的旅遊網站「Booking.com」日前宣布二〇二二年「全球八大新興旅遊目的地」，台中成為台灣唯一入選城市，除了天然景觀、市民和善、漂亮風景之外，市府也做了許多景觀改善建設，包括麗水港的「小希臘風」景觀改造工程。

加入3D彩繪 將成打卡景點

水利局說明，環境改善工程沿著龍井排水旁海岸線，將水利設施融入如白牆藍瓦、渾圓圍牆、石板街道、柱式建築等希臘元素設計，並加入3D彩繪水利構造物美化，讓遊客有打卡景點，欣賞漁港之美。

水利局長范世億說，水利局除了防洪治水、把市民的生命財產顧好之外，對歷史文化也很重視，希望把海堤附近的工程，都建設為希臘風。

議員林孟令說，希望麗水成為龍井區的海洋公園，議員張家銨也說，這個排水環境改善計畫總金額是一千五百萬，在議會質詢時就提醒市府趕快啟動，後續也會繼續督促。議員吳瓊華說，龍井很多地方在施工，包括龍港橋、龍中橋的拓寬案，希望龍井越來越好，煥然一新。

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