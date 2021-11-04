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    平實轉運站BOT案 融入森林概念

    台南市「平實綜合轉運站新建營運移轉案」由南仁湖育樂股份有限公司獲選最優申請人，投資金額將達四十五點七億元。圖為3D模擬圖。 （台南市交通局提供）

    台南市「平實綜合轉運站新建營運移轉案」由南仁湖育樂股份有限公司獲選最優申請人，投資金額將達四十五點七億元。圖為3D模擬圖。 （台南市交通局提供）

    2021/11/04 05:30

    南仁湖將投資45.7億 分兩期開發 最快年底簽約 明年動工 2024年啟用

    〔記者劉婉君／台南報導〕東區平實轉運站BOT（興建營運移轉）案，交通局昨天宣布由南仁湖育樂股份有公司獲選最優申請人，取得後續議約、簽約權利，預估投資金額將達四十五點七億元，以「平實森林轉運站」為設計概念，分兩期開發，最快將在年底前完成簽約，第一期計畫明年動工興建、二○二四年完工啟用。

    結合商業發展 創造雙贏

    平實轉運站基地位在中華東路與小東路口，面積約一點四二公頃，為市府與財政部國有財產署合作辦理的國有土地改良利用，交通局表示，依照都市計畫的土地使用強度為建蔽率百分之五十、容積率百分之三百六十，透過BOT的方式開發，政府不必出資，且可借重民間專業經營能力，帶動轉運站機能及商業發展，創造合作雙贏局面。

    開發權利金三千萬

    交通局指出，後續將與南仁湖議約，希望最快今年底前簽約完成，隨即由南仁湖展開相關的規劃設計，明年動工，契約期限為七十年，簽約後南仁湖需繳交開發權利金三千萬元，待營運後，每年固定權利金四百八十萬元，國有財產署與市府分得的比例均為八比二。該案可望創造二百二十個以上的就業機會。

    創造逾二百廿個工作機會

    交通局長王銘德表示，BOT案第一期規劃興建複合轉運大樓一棟及戶外休憩廣場，規劃十五席大客車席位、轉運站服務空間、複合型商場、辦公室及地下停車場，興建期預計三年；第二期則配合台南捷運先進運輸系統的建設時程，留設銜接藍線及綠線之空間介面並規劃相關服務空間，興建期預計二年。

    基地內樹木大多原地保留

    他說，因基地內有不少喬木群，申請人投資計畫以打造「平實森林轉運站」為設計主要概念，基地內樹木將大多數原地保留，少數與開發有衝突的喬木則僅於基地內移植，並於北側樹林區設置人行步道供民眾休憩，將既有綠林融入建築規劃。

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