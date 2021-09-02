嘉縣臥龍橋橋底過低 月底進行整建改道

臥龍橋因橋底過低，通水斷面不足，易阻礙排水，縣府進行改建工程。（記者林宜樟攝）

2021/09/02 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣縣道157線，跨越荷包嶼排水系統的重要橋梁─臥龍橋，卻因為橋底過低（見圖，記者林宜樟攝），通水斷面不足，容易阻礙排水；嘉義縣政府獲得中央補助，以1億4162萬元經費進行改建，9月底橋梁將封閉進行工程，預計將於明年底完工，施工期間縣府規劃一般車輛改往舊橋通行，大型車輛替代道路為台17線。

小型車改行舊橋 大貨車走台17線

臥龍橋將採封閉施工，9月30日起進行為期1年的第一階段交維改道作業，規劃小型車改道從一旁舊橋通行，縮短小型車南北往返距離，大型車改道台17線通行，縣道170線大貨車也可行駛（禁35噸以上大型貨車）。

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23年飽受水患之苦 將梁底抬高2.63米

臥龍橋封閉後，大型車輛需繞行到較遠的台17線才能接台82線，民眾反應造成不便，建議縣府找適合替代道路；嘉義縣長翁章梁表示，涉及工程管制，將請水利處、建設處及鄉鎮公所彙整各方意見後研議，再尋找合適的替代道路，將施工造成不便，盡可能降到最低。

臥龍橋位於東石鄉、布袋鎮及朴子市交界處，是當地重要交通要道橋梁。翁章梁、東石鄉長林佳瑩、布袋鎮長陳鳳梅及朴子市長吳品叡昨會勘改建工程。臥龍橋於1998年6月完工，卻因梁底高度不足且橋梁上部結構阻水面積大，導致荷包嶼排水幹線遇大雨溪水暴漲，水位淹沒橋面後，水流會沿著橋梁向南北側路面流出，形成防汛缺口。

縣府建設處長郭良江說明，2019年行政院長蘇貞昌前來臥龍橋視察時，即宣布中央補助約1.4億元進行改建，工法採用II型抗硫水泥防止鋼筋混凝土鏽蝕，提升使用年限。梁底抬高2.63公尺，提高通水斷面，提升防洪效益。

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