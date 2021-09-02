嘉市舊遊民收容所活化 帶動地方創生

嘉義市政府修繕舊遊民收容所。（嘉義市政府提供）

2021/09/02 05:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府文化局獲文化部文化資產局補助1680萬元，加上市府配合款720萬元，以2400萬元經費進行「嘉義市重現木都再造歷史現場計畫－遊民收容所修繕及景觀工程」，改造修繕位於友忠路294號的舊遊民收容所，8月19日竣工，將規劃作為「木育地方創生暨社區協作育成中心」，帶動地方創生。

嘉義市長黃敏惠昨到現場實勘。她表示，舊遊民收容所前身是台灣煉瓦株式會社嘉義工場房舍，其高聳煙囪曾在畫家陳澄波「展望諸羅城」畫作中展現，象徵當年工業繁榮景象。

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之後因時代變遷，改為遊民收容所，逐漸罕為人知，此次修繕作為木育地方創生暨社區協作育成中心，希望以嘉義市青年基地為定位，注入年輕世代的創意與活力。

舊遊民收容所於1943年興建，鄰近嘉義玉山郵局、再耕園及嘉樂福觀光夜市，日治時期因生產紅磚量大，工人在此謀生聚居，又稱為「磚磘工寮」，面積約60平方公尺（約18.15坪），戰後時期該建築成為嘉義縣設置的遊民收容所，2003年已無遊民，移交給嘉義市政府，由市警察局管理。

文化局長盧怡君說，工程包括全區平面配置、建築設計與空間使用等規劃，東、西兩棟建築室內裝修、西棟穿廊整修及入口廣場路面施作等項目，待查驗及細部調整後，會與市警察局討論後續營運方向，定案後盡速開放。

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