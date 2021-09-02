中壢中園路二段55巷 闢機慢車道

2021/09/02 05:30

〔記者李容萍、許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區中園路橋為內壢地區連結大園區的要道，毗鄰高速公路匝道口，路型複雜，車流量大，機慢車通行危險性高，市長鄭文燦昨視察表示，市府已向交通部高速公路局爭取代管使用五楊高架橋下空地，新闢中園路二段55巷連接至大圳路的機慢車專用道，寬4公尺，總長177公尺，總經費600萬元，下個月開工，明年4月底完工。

中壢區長鄭詩鈿表示，公所2017年曾提案開瓶計畫，原規劃新闢寬8公尺道路，連接中園路二段55巷與大圳路，但考量五楊高架橋墩柱安全性，及周邊忠福垃圾掩埋場開挖、土地徵收等問題，施工難易度較高，決定改闢寬4公尺的機慢車專用道，讓居民、萬能科技大學學生通行安全。

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未來機慢車專用道完工，因鄰接的涵洞路寬3公尺、淨高2.7公尺，僅能單向通車，交通局將於涵洞口增設交通號誌，並與高公局協調，評估將大圳路涵洞拓寬為雙向車道，讓通行更順暢。

另，台灣自來水公司、平鎮區公所在廣泰路辦理管線、人行通道改善工程，工期到13日，每天上午8點就施工，昨逢開學日，影響宋屋國小、平興國中，開挖路面佔用1車道，造成交通阻塞，家長抱怨連連，公所、水公司協調後允避開上下學時段施工。

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