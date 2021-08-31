（新北）迎開學 侯友宜︰9500萬打造校園防疫網

迎接開學日，新北市長侯友宜（右）昨視察各校防疫整備工作，市府投入經費添購防疫物資。（記者賴筱桐攝）

2021/08/31 05:30

教職員疫苗施打率達95％ 家長及訪客不能入校 兒童遊戲場2週內暫不開放

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕高中職、國中小明天就要開學，新北市各校都是實體授課，市長侯友宜昨到板橋區江翠國小視察校園防疫，他表示，全市幼兒園及高中職以下的教職員工疫苗施打率已達95％，其他多是因個人健康因素而未接種，須持篩檢陰性證明才能入校。市府共斥資9500萬元打造校園防疫網，讓師生回歸常態生活。

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師長應主動關懷學生健康狀況

侯友宜檢視學生入校動線規劃、防疫物資整備、環境清潔消毒等，要求師長提高警覺並主動關懷學生健康狀況；教育局長張明文表示，各校在開學前都會做好環境清消，貼妥飲水機標語、配置洗手台肥皂洗手乳等，各校場地暫停對外開放或租借，兒童遊戲場在開學後2週內暫不開放，後續將視疫情滾動式修正。

張明文指出，全市學校已備妥額（耳）溫槍近2萬支、酒精120萬公升、口罩310萬片，開學時用餐隔板都會到位，已補足229所200人以上學校購置紅外線熱顯像儀，撥補9500萬元防疫經費，購買約5萬4千劑快篩試劑等防疫物資。

針對小一新生開學時，家長及訪客不能入校，許多學校以數位工具、圖卡或影片等方式協助新生適應環境，開學日有專人引導、分批入班。

三峽5學生 解隔離才能去學校

三峽家庭10名成員群聚感染案，其中有1名高中生、2名國中生、2名國小生、1名2歲幼兒。市府表示，相關學生都依規定進行隔離並提供線上教學，解除隔離後才能去學校。

開學在即，市議員李翁月娥媒合中悅建設機構總裁李兩平，昨捐贈防疫消毒門給三重區、蘆洲區的27所國小、國中及高中。李翁月娥先前也媒合三重、蘆洲區的在地宮廟，共捐贈4萬6500片防疫隔板給26所高中、國中、小學及附設幼兒園。

許多民間團體、公司行號也透過新北市好日子愛心大平台繼續捐贈防疫物資，包括順時鐘環保公司贊助曾設置疫苗接種站的27校，在開學前完成抗菌鍍膜清消；財團法人福爾關懷基金會捐贈1萬劑快篩試劑；財團法人正隆關懷兒童基金會捐贈約4萬片午餐隔板；家長團體捐贈300個防疫護目鏡及26萬元防疫經費。

板橋區埔墘福德宮昨舉行中元普度法會，侯友宜前往參拜並感謝福德宮捐出贊普物資及善款50萬元，幫助板橋、中和、新莊、深坑、平溪及石門等地區弱勢家庭；民政局長柯慶忠表示，永和保福宮、蘆洲湧蓮寺、三峽廣行宮、汐止金龍山北峰寺等112間宮廟，也將民眾捐助的白米、麵條、乾糧、食用油等供品捐給弱勢族群。

新北市確診 04/26~08/30 總計6868件

新北市確診足跡表

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