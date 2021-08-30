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    學者︰促成原住民正名 李登輝是推手

    國史館昨舉行「李登輝與台灣民主化」學術討論會，與會學者指出，李登輝是促成原住民正名運動的重要推手。（記者羅沛德攝）

    國史館昨舉行「李登輝與台灣民主化」學術討論會，與會學者指出，李登輝是促成原住民正名運動的重要推手。（記者羅沛德攝）

    2021/08/30 05:30

    〔記者羅綺／台北報導〕有「亞洲民主先生」之稱的前總統李登輝，在他擔任總統期間，正值台灣社運風起雲湧的民主化關鍵時刻。學者指出，促成原住民正名運動的重要推手，就是李登輝。

    國史館昨天舉辦「李登輝與台灣民主化」學術討論會。東華大學族群關係與文化學系教授謝若蘭指出，過去原住民被稱為「番」、「高砂族」、「山胞」，直到一九八三年原運人士發動正名運動，要求將憲法增修條文中的「山胞」改為「原住民」。

    一九九一年第一次修憲，草擬憲法增修條文無顧及原運聲浪，仍將原住民分為「山地山胞」、「平地山胞」，不滿的原運人士甘願冒著入獄的風險，前往陽明山中山樓向國大抗議。隔年國民黨中常會再次不顧原運團體訴求，決議將憲法中的「山胞」一詞改為「早住民」或「先住民」，引發原住民上街抗議，但再次正名失敗。

    謝若蘭分析，當時國民黨擔心一旦正名為「原住民」，會失去跟中華民族漢文化的關聯性，而將漢民族當成外來民族，弱化國民黨的執政合理性，甚至可能將土地要回去，造成「國土」分裂。在一黨獨大的年代，即使是國民黨籍的原住民國代渴望正名，也只能選擇默默承受黨的意志。

    李率先以總統身分 公開稱呼「原住民」

    直到一九九四年，國民黨內對原住民正名仍然有不同意見，李登輝率先以國家元首的身分，公開稱呼「原住民」，促使國民黨不得不接受修憲、回應原運「正名」訴求。同年國民大會表決憲法增修條文時，「山胞」正名為「原住民」在四分之三同意的修憲高門檻狀況下，以一票之差，獲得成功。

    謝若蘭也強調，當時的氛圍是體制外的原運人士結合在野黨進行政治改革時期，平心而論，民進黨功不可沒；雖有人將原民正名成功歸功於國民黨的全力支持，但這一說法未免對於當初參與活動的所有人太不厚道。

    台灣綜合研究院副院長李安妮指出，李登輝秉持「民之所欲，長在我心」的理念，把原運的聲音全部聽了進去，透過「公民社會力、政治意志力、務實執行力」，終於促成正名、專責機關、居住權、土地權、人才培育等改革。

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