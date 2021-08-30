不良事件、BNT影響 高端接種率緩降至81.5%

受到不良事件造成心理影響，以及開放輝瑞／BNT疫苗登記意願，國產高端預約接種率從九十二．八％一路降至八十一．五％，但仍有逾六十二萬人預約登記。（資料照）

2021/08/30 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕國產高端武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗於八月二十三日開打以來，預約接種率從九十二．八％一路降至八十一．五％。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨分析，原因與不良事件造成心理影響，以及開放輝瑞／BNT疫苗登記意願有關。

死亡通報比率低於AZ、莫德納

檢視指揮中心統計截至八月二十六日下午四點的數據，AZ疫苗接種逾六四八萬劑、莫德納疫苗逾三六九萬劑、高端疫苗逾四十萬劑；不良事件通報依序為四八三二例、一一○一例、三十六例；死亡通報依序為五四四例、一二五例、四例。不良事件與死亡通報，均以高端疫苗最低。

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若將接種高端疫苗的死亡通報加計過去兩天新增傳出的兩例，累計達到六例，死亡通報比率仍低於AZ、莫德納疫苗。

不過，相關消息恐已衝擊民眾接種意願，指揮中心統計，高端疫苗預約接種率從二十三日至二十七日依序為九十二．八％、九十．二％、八十七．一％、八十二．六％、八十一．五％，整體呈現緩步下降。

陳時中認為，主因與疫苗不良事件造成心理影響有關，此外，其他廠牌疫苗抵台，並開放BNT疫苗登記意願，都會影響高端的施打率。

選擇登記高端仍逾62萬人

指揮中心八月二十八日下午兩點起，開放COVID-19公費疫苗預約平台登記輝瑞疫苗施打意願，截至昨天下午五點，總計高達二九九．六萬人登記，顯示民眾的期待度高。不過，高端疫苗仍在逾六十二萬人的登記選擇中。

按照高端疫苗臨床試驗結果，常見副作用前五名為注射部位疼痛／壓痛七十一．二％、痠痛／全身無力三十六％、肌肉痛二十七．六％、頭痛二十二．二％、腹瀉十五．一％。

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