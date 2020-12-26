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    阿里山「楓景」正美 達人推薦景點

    阿里山楓紅媲美北國「楓景」，真的很漂亮。（黃源明提供）

    阿里山楓紅媲美北國「楓景」，真的很漂亮。（黃源明提供）

    2020/12/26 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕想要賞楓民眾要把握未來這幾天好天氣，上阿里山觀賞媲美日、韓、加拿大的「楓景」，錯過了可要再等一年。

    元旦假期有接駁車 防疫升級

    嘉義林管處副處長李定忠表示，明年元旦假期從12月31日起，每天上午9點到下午6點，在阿里山公路89公里至95公里（小客車臨時停車區）設置10個接駁車站點，請遊客多加利用；防疫措施除園區全面消毒，大門口也進行戴口罩等宣導，第一管制哨設置紅外線體溫感應器，由保全人員進行管控，要進入室內展館採實名制，請遊客配合。

    遊樂區笠原山、慈雲寺及對高岳

    「阿里山達人」黃源明表示，目前阿里山國家森林遊樂區及台18線阿里山公路楓紅達高峰，推薦景點有遊樂區小笠原山、慈雲寺及對高岳；阿里山公路推薦89.5公里及90.1公里兩處，至於自忠往塔塔加路段，有些楓紅景點也不錯。

    阿里山公路89.5公里及90.1公里

    黃源明建議遊樂區賞楓路線，從祝山（徒步或搭乘祝山線小火車、遊園車）出發→小笠原山→植物園→對高岳→沼平公園→慈雲寺→大客車停等區；阿里山公路：大客車轉運站→89.5公里處觀景台→90.1公里三角楓地毯→自忠（特富野古道）→鹿林神木→石山→鹿林山莊登山口→上東埔→塔塔加遊客中心。

    把握上午時刻 欣賞陽光版楓紅

    黃源明提醒，山上天氣多變化，上山賞楓務必注意日夜溫差變化，且即使天氣放晴，也不是整天都有陽光，想要看陽光版楓紅，務必把握上午，中午過後易起霧，屆時楓紅就換成另一種意境。

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