桃園／行銷新屋鵝肉 美食饗宴上桌

「新屋鵝肉美食饗宴」活動把各式以新屋鵝為食材的料理端上桌。（記者李容萍攝）

2020/10/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕新屋是桃園市養鵝重地，素有「北新屋、南台西」之稱。市府農業局行銷新屋鵝肉，補助新屋區農會舉辦「新屋鵝肉美食饗宴」，183桌開放預訂不到一天即額滿，其中近2成是外縣市民眾訂購，足見廣受歡迎。

市長鄭文燦昨天出席「新屋鵝肉美食饗宴」表示，新屋區是鵝肉的故鄉，除有「北新屋、南台西」之稱，更有「無鵝不成席」的說法，新屋飼養的鵝隻以本地土鵝、混血新鵝種為大宗，肉質咬勁夠、口感佳，各地民眾享用新屋鵝肉後，還可以到附近走訪，市府已將農博基地轉型成為新屋環教園區，也在永安漁港北岸興建海螺廣場，預計今年底完工，1樓將設置文化展覽空間、輕食商店、辦公及會議空間等，2樓規劃為半戶外觀景平台，可以欣賞永安漁港夕照，晚間也可以欣賞光雕藝術品。

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鄭文燦說，桃園畜牧年產值逾45億元為北台灣第一，除了有名的桃園黑豬肉與新屋鵝肉，還有全國唯一的青殼機能蛋以及最優質的天噸乳牛，成功打響「新屋鵝先生」、「豬博土」、「黑珍豬」、「智慧化酪農」等名號。他說，透過美食饗宴，也希望鼓勵消費以實際行動支持在地農畜產品，並從「由農場到餐桌」、「地產地銷」的概念來減少食物碳足跡，讓畜牧農戶永續經營。

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