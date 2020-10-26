北士科招商2度流標 僅5業者領標

2020/10/26 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府積極推動北投士林科技園區地上權案，但去年首度招商就失利，雖降低投資門檻，但本月15日仍再度流標，領標廠商還從12家跌至5家；議員王欣儀質疑，北市府未掌握流標原因，遲未提出因應之策，明年若三度流標，恐讓台北市長柯文哲慘遭投資人「三振」，卸任還留下爛攤子給下屆市長收拾。

產發局：疫情衝擊 擬拆標分區開發

產發局長林崇傑表示，整體投資規模近300億，因今年受疫情衝擊，投資人考量投資隱憂而裹足不前，後續將研議適度調整招商規模，朝向拆標分區開發方式進行，對第三次招標「有信心」。

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產發局規劃，8.38公頃北投士林科技園區以智慧健康關聯產業（含生技產業、資通訊產業、醫療保健業）為發展主軸，預計創造近1萬8千個工作機會，年產值高達208億元，可望成為「台北市下一個產業發展引擎」。

但王欣儀指出，此案於去年流標，北市府雖放寬招商條件，如地上權存續期間從原本50年延長至70年、權利金改為分8期繳付，還延長取得使用執照的年限，但是今年辦理2度招商，前來領標的廠商反而從12家跌剩5家，最終仍以流標收場。

王欣儀質疑，雖遭逢疫情，但也可見生技、醫療產業的龐大需求，後市看好，但投資人疑對北市產業前景缺乏信心，或對市府規劃的開發規模尚有疑義，導致一再流標，呼籲產發局對症下藥，別留爛攤子給下屆市長。

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