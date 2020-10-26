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    首頁　>　生活

    樹木修剪規範 市府擬納學校社區

    市議員王立任批評修剪樹木只規範路樹，卻頻發生學校及社區樹木遭「斷頭」，要求市府納入規範。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    市議員王立任批評修剪樹木只規範路樹，卻頻發生學校及社區樹木遭「斷頭」，要求市府納入規範。（資料照，記者蘇金鳳攝）

    2020/10/26 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕建設局訂定樹木修剪作業要點，禁止對公園綠地修剪樹木 「砍頭」，但市議員認為未將學校、社區納入規範，就會發生樹木慘遭「砍頭」命運，要求市府修改要點，將各機關包括學校都要納入規範。

    相關單位開會 訂定作業要點

    副市長黃國榮表示，已邀請建設局、教育局及農業局等相關單位開會，由建設局匯集各單位，訂定「台中市政府所屬機關學校樹木修剪作業要點」，將原本只有建設局的修樹作業要點提升為規範市府所屬機關，包括學校、社區，一旦訂定完成，全市樹木的修剪標準就會一致。

    校園斷頭式修剪 議員促納管

    市議員王立任表示，市府說要「營造友善樹木城市」，但是近期仍可在台中市校園內看到樹木被「斷頭」的情形。

    王立任指出，建設局要求台中市樹木修剪須由取得認證者執行，並具景觀專業背景的監看老師現場指導，不會有「濫剪」情事發生，然而，學校、社區等，卻非建設局所能管理。

    由於8月份西屯區永安國小及9月份豐原合作國小都曾發生樹木遭斷頭式修剪狀況，王立任指出，依照政府「台中市政府建設局及所屬機關公園內植栽及行道樹修剪作業要點」規定，排除了學校、社區、眷村、寺廟用地範圍內的樹木，非常不合理。

    王立任表示，台中市自2015年起推動樹木修剪認證至今，已有339名從業人員取得認證，樹木修剪作業確實有所提升，既然取得認證人員有增加，他認為應修改要點，將規範的範圍擴大至學校、社區、眷村、文化資產點的樹木，並落實樹木修剪從業人員之認證機制，讓全市修剪樹木的標準一致，讓台中市成為真正的「友善樹木城市」。

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