為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    停灌區二期稻 保費將解約退回

    二期稻作、停灌區的投保件數和面積

    二期稻作、停灌區的投保件數和面積

    2020/10/26 05:30

    〔記者簡惠茹／台北報導〕今年因應56年來最大乾旱，農委會和經濟部公告桃竹苗1.9萬公頃灌區停灌，其中1.3萬公頃為二期水稻，農金局副局長周妙芳表示，停灌區的二期稻作若有投保農業保險，保費將解約退回。至於今年一期稻作因缺水低溫等問題造成產量減低，則統計迄今理賠金額已超過1億元。估計平均每公頃稻作除可保住成本，還可獲7千至2萬元不等差額理賠。

    周妙芳說明，今年二期作水稻統計共7545件投保，投保面積共1萬4845公頃，在停灌區內則有418件、面積740公頃。由於政府宣布停灌後，這些件數會由保險公司解除契約、退回保費，停灌區以外的地方結算下來比保證產量低，一樣會理賠。

    今年一期稻作理賠金額則已計算出爐，農金局指出，今年一期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實「空包彈」，稻農收穫量減少發生損失，理賠金額超過1億元，3592位稻農受益，理賠面積共8702公頃，其中花蓮縣及台東縣理賠金額達7600萬元，已促請產險公司啟動理賠，讓農民的損失可以儘速得到補償。

    1期稻理賠金逾億 3592農受益

    周妙芳指出，明年會不會停灌，農委會將做最後研擬再公布，但以氣候變遷影響來看，明年是反聖嬰年，較可能會缺水影響產量，請農民做好因應，可購買一期作水稻保險，萬一之後被劃入停灌區，也會退回保費。

    周妙芳說明，水稻屬於區域產量型保單，受到天災、蟲害、病害、缺水因素而造成產量減損比過去5年平均產量低，不須勘損，就可獲得理賠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強
    2020/10/25 06:57

    中南部慎防日夜溫差 週三起東北風再增強

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣
    2020/10/25 06:42

    18號颱風「莫拉菲」今凌晨生成！ 可能為台灣帶來水氣

    10/25 各報重點新聞一覽
    2020/10/25 06:34

    10/25 各報重點新聞一覽

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播