停灌區二期稻 保費將解約退回

二期稻作、停灌區的投保件數和面積

2020/10/26 05:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年因應56年來最大乾旱，農委會和經濟部公告桃竹苗1.9萬公頃灌區停灌，其中1.3萬公頃為二期水稻，農金局副局長周妙芳表示，停灌區的二期稻作若有投保農業保險，保費將解約退回。至於今年一期稻作因缺水低溫等問題造成產量減低，則統計迄今理賠金額已超過1億元。估計平均每公頃稻作除可保住成本，還可獲7千至2萬元不等差額理賠。

周妙芳說明，今年二期作水稻統計共7545件投保，投保面積共1萬4845公頃，在停灌區內則有418件、面積740公頃。由於政府宣布停灌後，這些件數會由保險公司解除契約、退回保費，停灌區以外的地方結算下來比保證產量低，一樣會理賠。

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今年一期稻作理賠金額則已計算出爐，農金局指出，今年一期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實「空包彈」，稻農收穫量減少發生損失，理賠金額超過1億元，3592位稻農受益，理賠面積共8702公頃，其中花蓮縣及台東縣理賠金額達7600萬元，已促請產險公司啟動理賠，讓農民的損失可以儘速得到補償。

1期稻理賠金逾億 3592農受益

周妙芳指出，明年會不會停灌，農委會將做最後研擬再公布，但以氣候變遷影響來看，明年是反聖嬰年，較可能會缺水影響產量，請農民做好因應，可購買一期作水稻保險，萬一之後被劃入停灌區，也會退回保費。

周妙芳說明，水稻屬於區域產量型保單，受到天災、蟲害、病害、缺水因素而造成產量減損比過去5年平均產量低，不須勘損，就可獲得理賠。

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