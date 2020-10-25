看好桃園潛力 多所大學爭取設校

清大桃園附設醫院位於機場捷運A16橫山站附近、占地7.2公頃，市府預計明年7月將土地交付清大推動建院。（清華大學提供）

2020/10/25 05:30

推動公共建設 政策利多不斷 吸引海洋、清華、交通、空中等設分校或據點

記者謝武雄／專題報導

桃園縣升格直轄市後，公共建設、政策利多陸續釋放，不乏核定、開工的，還有「桃園航空城」區段徵收開發在即等優勢，吸引海洋、清華、交通、空中等國立大學到桃園市展開設校計畫或設據點，甚至有實質進度，連在南台灣的成功大學也有意來插旗，市府都表達歡迎並協助覓地，加上既有公、私立大學，桃園市躋身大學城頗有指日可待之勢。

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海大明年動工 後年落成

海洋大學2017年6月就與桃園市政府簽署合作意向書，市府無償提供桃園科技工業區約6.08公頃土地，海大設置海洋環境生態教育中心、觀賞水族技轉育成中心、國際物流育成中心、海洋產業育成及產品化中心及推廣教育中心等5大中心。

「海洋大學桃園觀音校區籌備處」2018年11月揭牌，去年6月進駐環科研發大樓A棟，設立「海洋創新育成基地」，桃園校區第1期工程投入1.8億元規劃興建「藻礁暨海洋生態館」，獲台灣中油公司、台灣電力公司共補助1.2億元工程款，已遴選建築師完成設計，預定明年動工、2022年落成啟用。

清大附醫在機捷橫山站旁

清華大學去年4月與市府簽訂「醫療教育園區意向書」，清大桃園附設醫院位於機場捷運A16橫山站附近、占地7.2公頃，規劃設置499床急性一般病床、30床急性精神病床、231床特殊病床；桃園市醫事審議委員會7月20日通過該院設立案，案送衛生福利部審查中；清大要的土地位於航空城計畫範圍內，市府預計明年7月將土地交付清大推動建院，工程費由清大支應，醫院未來營運獲利必須回饋市府。

交通大學2017年4月16日與市府簽署合作意向書，市府無償撥用機捷A19桃園體育園區站附近約2.7公頃用地，行政院已核定，交大命名為「全球校區」，將發展國際生醫教研與服務、智慧科技、智慧生醫及智慧管理等。

陽明、交大以生醫為主軸

陽明、交通大學明年2月合併，規劃向市府爭取無償撥用航空城內30公頃土地作為桃園校區，以生醫研究為主軸，市府內部討論傾向有償撥用，畢竟航空城土地開發需要成本，30公頃土地含開發成本在46、47億元之間。

空中大學將在中壢區龍岡地區設立桃園校區，提供桃園學習指導中心辦公及教學場所，彌補大桃園地區長期以來無自用校舍的缺憾，教育部已核定並委由市府代為興建。

看好桃園發展，各國立大學紛紛插旗桃園，其中海洋大學進度最快，圖為其位於桃科育成基地。（地政局提供）

清華大學桃園附設醫院的設立案，醫事審議委員會已通過，圖為外觀示意圖。（清華大學提供）

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