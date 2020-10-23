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    台南》王船未完工 吳府千歲像驚見淚痕

    朝天宮千歲爺「吳府千歲」神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇。（記者楊金城攝）

    朝天宮千歲爺「吳府千歲」神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇。（記者楊金城攝）

    2020/10/23 05:30

    〔記者楊金城／將軍報導〕相隔24年，將軍區青鯤鯓朝天宮舉辦庚子年三朝王船建醮大典，上週六王船出廠，但桅杆和風帆尚未完成，傳出千歲爺「吳府千歲」因此被玉皇大帝責罰，吳府千歲的神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇。

    相隔24年再辦王船醮 卻趕工不及

    朝天宮王船醮大典，昨天起進行南巡、北巡，10月27日起鼓入醮、29日普度，30日送王船（燒王船）。總人口不到3千人的青鯤鯓總動員籌辦醮典，這是青鯤鯓地區相隔24年再辦王船醮。

    但朝天宮的王船，在10月17日出廠時，3支桅杆和風帆竟趕工不及，未能為王船裝上，特殊情況在台南各地王船醮中罕見，驚動朝天宮和建醮委員會，地方議論紛紛。

    廟方找來名師解圍 製作桅杆、風帆

    西港慶安宮有「台灣第一香」國定民俗，西港刈香、王船醮名聞全台，擔任慶安宮總幹事的市議員方一峰聞訊，找來承造慶安宮王船的知名師傅林良太解圍，接下朝天宮王船桅杆、風帆的最後製作。

    青鯤鯓朝天宮建醮委員會副總幹事周偉程說，廟方向值科千歲爺請示時，才知道千歲爺因王船未全部完工，被玉皇大帝責備並記「劣跡」，讓千歲爺相當難過。千歲爺神像的右眼下眼瞼，事後也才被發現出現白色痕跡，像是掉漆露出底色或沾上白漆，乍看之下有如掉眼淚的淚痕。

    周偉程說，吳府千歲神像是後來雕刻的，只約30年歷史，還是頭一次發現神像右下瞼出現白痕。

    青鯤鯓朝天宮的王船，還在王船廠時，桅杆和風帆還未製作完成。（記者楊金城攝）

    青鯤鯓朝天宮的王船，還在王船廠時，桅杆和風帆還未製作完成。（記者楊金城攝）

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