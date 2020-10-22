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    行政區域調整 林右昌︰可提升競爭力

    基隆市長林右昌說，縣市行政的區劃、財政分配都要好好的討論和思考。 （記者林欣漢攝）

    基隆市長林右昌說，縣市行政的區劃、財政分配都要好好的討論和思考。 （記者林欣漢攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者林欣漢／基隆報導〕民進黨籍的基隆市長林右昌，被視為2022的台北市長人選之一，他昨天參加童軍小隊長體驗營活動，勉勵童軍要努力學習，抱持挑戰百岳的精神，克服人生中的試煉；林右昌也再度說明行政區域調整的想法，他表示縣市的行政區劃分、財政分配都要理性討論和思考，不只對縣市好，也能提升國家競爭力，縮短城鄉差距。

    遠見雜誌最近公布縣市總體競爭力評比，基隆市從第19名上升到第14名，進步幅度最大，林右昌說，基隆市的總體競爭力進步5名，是市府這幾年的 努力成果，但各縣市的競爭基礎並不公平，包括行政區劃分、財政收支的分配，各縣市可分配到的資源仍有很大落差，這是整個國家競爭力的問題。

    縣市總體競爭力 基隆進步5名

    他表示，不管中央或地方政府，對於整個國家的政府體制，各縣市行政區的劃分、財政的分配都要好好的討論和思考，努力削減城鄉的落差，還有不同縣市因基礎不同造成的落差。

    林右昌說，北北基桃是共同生活圈，基隆市每天有數萬人在雙北移動，基隆捷運升級為中運量系統，讓大台北首都生活圈的都會機能更完善，讓產業從都會區往汐止、基隆河谷廊帶、基隆港市延伸，有助於提升國家的整體競爭力。

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