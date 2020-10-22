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    坍方不斷 蘇花公路不排除封路

    公路總局派機具在蘇花公路台9丁線7個易坍方地點監控待命。（記者江志雄翻攝）

    公路總局派機具在蘇花公路台9丁線7個易坍方地點監控待命。（記者江志雄翻攝）

    2020/10/22 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣連下10多天豪雨，蘇花公路台9丁線39.5公里處已坍方5次，根據氣象預報，宜蘭將持續降雨，公路總局出動機具在蘇花沿線7處易坍方地點24小時監控，若雨量太大危及行車安全，不排除封路。

    台9丁線39.5K 5度坍方

    宜蘭氣象站預報資料顯示，宜蘭受到颱風外圍環流及東北風雙重影響，這波雨勢會下到明天，週六天氣可望好轉，週日起又因東北風將有另一波雨勢，今年縣內秋冬雨量豐沛，降雨量可能多於往年同期。

    蘇花公路台9丁線39.5公里，即南澳鄉觀音路段明隧道北側，正在辦理上邊坡災害復建，昨天上午10點25分土石滑落，一度阻斷交通，40分鐘後搶通，上週迄今發生過5次坍方，施工單位等到天候好轉再復工，這項工程預計12月底完工。

    公路總局機具進駐待命

    公路總局表示，為因應蘇花公路強降雨，派機具進駐台9丁線39.5公里等7個易坍方處待命，採即坍即清方式處理，昨天午後蘇花山區降雨量加劇，隨時會啟動封路，公路總局請用路人配合管制措施，路況查詢電話：03-9962683。

    蘇花公路觀音路段目前多半是大貨車、機車行駛，此處如果再度坍方造成交通中斷，是否引導改走蘇花改南澳到和平段？公路總局回應，搶修時間超過4小時，將啟動「台9丁線道路阻斷交通疏導計畫」，安排大貨車、機車改駛蘇花改。

    蘇花改今年1月6日全線通車，3個路段均禁行機車，蘇澳到東澳段開放小客車、大客車、大貨車行駛，南澳到和平段、和中到大清水段僅開放小客車、大客車，仍禁駛大貨車。

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