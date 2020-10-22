自由日日Shoot》未記取普悠瑪事故教訓！三年九件斷裂軌 曝台鐵驚悚處置

107年至今年10月台鐵軌道斷裂、裂縫事件

2020/10/22 05:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵普悠瑪事故昨屆滿兩週年，台鐵又傳出知情未處理的斷軌事件，立委陳椒華昨在交通委員會質詢更指出，台鐵事發後仍未記取教訓，從一○七年普悠瑪事故發生到今年十月，台鐵就出現九件斷軌、裂縫事件，處理手法都令人驚悚，且台鐵巡軌車已超出年限十年，新軌道檢測車遲遲未通過驗收，管理制度大有問題。

巡軌新車採購5年仍未通過驗收

陳椒華指出，普悠瑪事件後，台鐵已發生九起斷軌、裂縫事件，包含一○七年三月七日南港站鋼軌斷裂、十月北湖到富岡站間鋼軌銲接處斷裂，今年五月十九日台中成功到大肚號誌站間出現四十四公分斷軌，且台鐵後續處置都令人驚悚。比如台中成功站斷軌事件，台鐵早在三月份就知道內軌斷裂，竟沒有馬上換軌，直到五月發生重大撞擊才處理，並修訂應變程序。

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陳椒華說，台鐵斷軌並非首次，顯示軌道安全非常重要，台鐵六十九年使用至今的EM80巡軌車，使用年限只有三十年，到現在超出使用年限十年。另，台鐵一○四年採購新的軌道檢測車，到今年年中仍未通過驗收。

她質疑，台鐵巡軌車既然有這麼多問題，應該要買新的巡軌車，但新的軌道檢測車驗收十一次都還沒通過，合理嗎？

運安會建議落實軌道路線巡查

運安會的普悠瑪最終調查報告提出對台鐵的改善建議，就包括應著重在軌道路線巡查，提供適量巡軌車等輔助設備。運安會主委楊宏智表示，他相當認同台鐵應落實軌道安全管理且要購入好的巡軌車的建議。舉例日本鐵道發生福知山線列車事故後，痛定思痛，在巡軌上下了很多功夫，設計出很多高端巡軌車，期待台鐵能到日本考察引進，台鐵新購巡軌車的問題應立即處理。

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