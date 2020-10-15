花蓮193縣道北段外環道 修正計畫送審

花蓮縣政府推動193縣道北段拓寬，新入口南移約400公尺與三棧路形成路口。（翻攝GOOGLE地圖）

2020/10/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動193縣道新城北端新闢外環道工程，過去由於環境爭議遭環團質疑開路的必要性，在縣府不斷修正後，昨向交通部公路總局報告目前修正進度，新入口南移約450公尺，公路總局第四區養護工程處長李順成說，已收到縣府修正計畫將送交通部審查，通過後就可儘速來執行。

新入口南移約450公尺

行政院東部聯合服務中心昨邀集公路總局第四區養護工程處、縣府建設處雙方進行現地會勘，針對計畫內容修正部份做確認，0到2公里部份新闢出入口，南移約450公尺與三棧路做交叉路口，避開原先舊193起點處路型不佳問題。

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東服中心執行長洪宗楷說，縣府研擬以外環道方式並繞過公墓辦理修正計畫，過去尚有眾多事項尚須釐清，以至於計畫延宕，昨藉由實地會勘後進行雙方溝通協調，就審查意見補正。

縣府：新路路型更符現代化

縣府建設處土木科長李國雲說，193縣道起點往南移約450公尺，移到三棧路這個路口，會做一個適當的弧線，讓路型更能符合現代化路口，而依據環差會議，193縣道北端許多路段都採新闢路線，往西側移動，避開國土保安林地等環境議題，未來完工後舊的193縣道會轉型為自行車道與地方居民聯絡道，新闢路線可改善目前舊路彎曲、大型車行駛不易、會車困難等問題，並避開新城第二公墓路段。

縣府建設處指出，193北端工程內容為新闢20米寬道路，改善長度為7300公尺，配有雙向7公尺車道、雙向機慢車道5公尺、景觀綠帶及草溝雙向4公尺，還有東側自行車道4公尺。

工程款總計為9億多元，其中3億元為土地徵收費用，其餘6億元中央補助88％，地方配合款12％，若能在年底順利啟動，希望能在2022年前完工。

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