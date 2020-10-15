為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮193縣道北段外環道 修正計畫送審

    花蓮縣政府推動193縣道北段拓寬，新入口南移約400公尺與三棧路形成路口。（翻攝GOOGLE地圖）

    花蓮縣政府推動193縣道北段拓寬，新入口南移約400公尺與三棧路形成路口。（翻攝GOOGLE地圖）

    2020/10/15 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府推動193縣道新城北端新闢外環道工程，過去由於環境爭議遭環團質疑開路的必要性，在縣府不斷修正後，昨向交通部公路總局報告目前修正進度，新入口南移約450公尺，公路總局第四區養護工程處長李順成說，已收到縣府修正計畫將送交通部審查，通過後就可儘速來執行。

    新入口南移約450公尺

    行政院東部聯合服務中心昨邀集公路總局第四區養護工程處、縣府建設處雙方進行現地會勘，針對計畫內容修正部份做確認，0到2公里部份新闢出入口，南移約450公尺與三棧路做交叉路口，避開原先舊193起點處路型不佳問題。

    東服中心執行長洪宗楷說，縣府研擬以外環道方式並繞過公墓辦理修正計畫，過去尚有眾多事項尚須釐清，以至於計畫延宕，昨藉由實地會勘後進行雙方溝通協調，就審查意見補正。

    縣府：新路路型更符現代化

    縣府建設處土木科長李國雲說，193縣道起點往南移約450公尺，移到三棧路這個路口，會做一個適當的弧線，讓路型更能符合現代化路口，而依據環差會議，193縣道北端許多路段都採新闢路線，往西側移動，避開國土保安林地等環境議題，未來完工後舊的193縣道會轉型為自行車道與地方居民聯絡道，新闢路線可改善目前舊路彎曲、大型車行駛不易、會車困難等問題，並避開新城第二公墓路段。

    縣府建設處指出，193北端工程內容為新闢20米寬道路，改善長度為7300公尺，配有雙向7公尺車道、雙向機慢車道5公尺、景觀綠帶及草溝雙向4公尺，還有東側自行車道4公尺。

    工程款總計為9億多元，其中3億元為土地徵收費用，其餘6億元中央補助88％，地方配合款12％，若能在年底順利啟動，希望能在2022年前完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快
    2020/10/14 06:29

    差在ATO！基隆輕軌升級捷運 班次更密、車速更快

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一
    2020/10/14 12:05

    花蓮連夜大雨落石嚴重 太魯閣燕子口步道封到下週一

    10/14 各報重點新聞一覽
    2020/10/14 06:15

    10/14 各報重點新聞一覽

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報
    2020/10/14 06:51

    東北風及颱風外圍環流影響 7縣市豪大雨特報

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播