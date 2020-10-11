嘉縣硬質玉米栽種期 遇乾旱、蟲蟲威脅

農委會主委陳吉仲（右二）昨由嘉縣長翁章梁（右三）、義竹鄉長黃阿家（右一）等人陪同實勘義竹鄉硬質玉米成長狀況。（記者丁偉杰攝）

2020/10/11 05:30

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣硬質玉米佔全國產量6成以上，光是義竹鄉就栽種2400公頃佔全國3成3，今年雨水少，影響正值栽種期的硬質玉米成長，昨天農委會主委陳吉仲南下義竹鄉實勘，地方建議政府啟動農業天然災害補助等措施，陳吉仲回應，包括嘉義義竹、台南鹽水等地硬質玉米種植遇上乾旱，勘查後會做整體性評估。

陳吉仲到義竹實勘 做整體評估

陳吉仲由嘉義縣長翁章梁、縣府農業處長許彰敏、立委翁重鈞、立委蔡易餘服務處主任王宣貿、義竹鄉長黃阿家、義竹鄉農會總幹事翁永寧以及台南農改場朴子分場長游添榮等人陪同勘查義竹鄉硬質玉米成長狀況。

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農民：缺水影響生長 出現枯萎

農民反映，9月栽種的硬質玉米因為缺水，影響生長，部分出現枯萎情形，下雨有益玉米生長，乾旱持續恐導致病蟲害趨於嚴重，建議政府啟動農業天然災害補助等措施。陳吉仲回應，待勘查嘉義、台南等地硬質玉米田災情後，會提出完整措施。

去年國內多處農地發現有秋行軍蟲入侵，尤其是玉米類作物，義竹鄉農會配合縣府積極宣導農友施藥防治有成，參與防治者的玉米田產量不減反增。

正值秋行軍蟲肆虐 農民應嚴防

目前值硬質玉米栽種期，農民除面對乾旱，也要嚴防秋行軍蟲肆虐。許彰敏提醒農友一旦發現秋行軍蟲蹤跡，需強制噴藥防治，政府補助每分地300元噴藥工資一次，及每分地每次100元的藥劑費（最多補助4次藥劑費）；發現有蟲蟲危害，立即向土地所在地公所通報，藥劑購買單據送農會核銷申請補助。

翁永寧呼籲農友加強田間巡查，發揮互助精神，一旦發現秋行軍蟲肆虐時應立即通報，噴藥時間點以日出前與日落後最佳，因為太陽出來，秋行軍蟲就躲起來。

部份硬質玉米田已出現秋行軍蟲肆虐情形。（記者蔡宗勳攝）

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