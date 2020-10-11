《竹市》64萬人次 設計展創單日參訪新高

台灣設計展9日新竹公園與舊城區參訪人次達64萬人，創下開幕以來最高單日參訪人次紀錄！（市府提供）

2020/10/11 05:30

新竹市府以大數據掌握人次 29歲以下超過40% 女性略多於男性

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2020台灣設計展「Check in新竹人來風」開幕10天以來，新竹市府首度與中華電信合作，以高科技大數據掌握參訪人次，新竹市長林智堅說，根據中華電信即時人潮平台推估，9日新竹公園與舊城區參訪人次達64萬人，創下開幕來最高單日參訪人次紀錄，且數據分析參訪民眾，其中最高比例為29歲以下年輕人超過40%，最尖峰時段為下午2點半至3點，參訪女性略多於男性。

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9日台鐵新竹站 破5萬6千人次

林智堅表示，設計展自1日開幕後，每逢連假，參訪人次就逐日升高，已創造口碑，國慶連假第一天就創下參訪人次紀錄，台鐵新竹站上下車人次也突破5萬6千人次。市府與中華電信合作，透過中華電信基地台掌握參訪人數，推估9日造訪人次約為64萬。

舊城區參訪以19歲以下為主

市府交通處表示，參訪民眾包含各年齡層，以29歲以下為最大宗超過40%，其中在舊城區更以19歲以下為主。另外，因中華電信大數據以手機為調查根據，市府表示，工作人員現場觀察發現，14歲以下兒童雖因沒有手機、未納入計算，實際也是主要參與族群，參訪族群平均年齡應比統計數據更低。

北台灣旅客為主 超過70%

「以北台灣旅客為主，外籍旅客也造訪！」林智堅說，以9日為例，舊城區與新竹公園北台灣（台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣），比例皆超過70%。在台外籍旅客以日本籍旅客比例最高。大數據顯示，最尖峰時段為下午2點半至3點，離峰時段為10點開幕時段，民眾若想減少排隊等候時間，可選擇提早出門。

「掌握大數據，更能優化活動！」林智堅表示，大數據資料可用於增加接駁車等交通疏運，更可以提早安排人力，服務民眾，除此之外，相關資料更有助於檢視活動設計是否符合當初鎖定年齡層。

台灣設計展9日新竹公園與舊城區參訪人次達64萬人，數據分析參訪民眾，最高比例為29歲以下年輕人超過40%。（市府提供）

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