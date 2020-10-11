為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆輕軌升級？侯友宜：基隆好、新北也會好

    交通部邀集北北基三市市長10月13日開會，討論輕軌是否與捷運汐止民生線整合，以及運量是否修正等議題；據了解，目前朝樂觀的方向前進。（基隆市政府提供）

    交通部邀集北北基三市市長10月13日開會，討論輕軌是否與捷運汐止民生線整合，以及運量是否修正等議題；據了解，目前朝樂觀的方向前進。（基隆市政府提供）

    2020/10/11 05:30

    〔記者周湘芸、林欣漢／綜合報導〕交通部13日將邀集北北基3縣市針對基隆輕軌建設開會，討論輕軌是否與捷運汐止民生線整合，以及運量是否修正等議題（見圖，基隆市政府提供）。對於基隆輕軌可能「升級」為中運量的捷運系統，新北市長侯友宜昨表示，基隆市好，新北市也會好，新北會負起最大的責任，讓捷運汐民線儘快通車，結合基隆輕軌或捷運，創造最大效益；基隆市長林右昌說，希望基隆輕軌路線與北宜高鐵、捷運汐民線整合，找出最佳方案。

    侯友宜︰讓捷運汐民線儘快通車

    侯友宜指出，新北市民等待捷運汐民線已久，尤其是汐止到東湖段已等了18年，至今還沒有具體結果，對汐止人而言，最期待汐東段趕快興建，不管是結合文湖線，或是研議如何讓基隆市更好，新北市必須負起責任，除了加速推動汐東段興建，也能結合基隆輕軌或捷運，快速與台北市或其他地區介接，促進城市繁榮發展。

    林右昌︰路線整合 找出最佳方案

    林右昌表示，軌道建設是大台北首都圈要面對的課題，基隆輕軌的路線會與北宜高鐵、捷運汐止民生線進一步整合，找出最佳方案，把國家資源做最有效利用，對整個大台北地區都好，這是大家共同的期待。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    會不會「進得來出不去」？今晚國慶煙火散場管制看這裡
    2020/10/10 10:10

    會不會「進得來出不去」？今晚國慶煙火散場管制看這裡

    雙倍愛你、十分幸福 新北569對新人登記結婚
    2020/10/10 15:56

    雙倍愛你、十分幸福 新北569對新人登記結婚

    10/10 各報重點新聞一覽
    2020/10/10 06:24

    10/10 各報重點新聞一覽

    東北風持續影響！國慶日北部短暫雨 南北溫差大
    2020/10/10 07:03

    東北風持續影響！國慶日北部短暫雨 南北溫差大

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播