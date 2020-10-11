基隆輕軌升級？侯友宜：基隆好、新北也會好

交通部邀集北北基三市市長10月13日開會，討論輕軌是否與捷運汐止民生線整合，以及運量是否修正等議題；據了解，目前朝樂觀的方向前進。（基隆市政府提供）

2020/10/11 05:30

〔記者周湘芸、林欣漢／綜合報導〕交通部13日將邀集北北基3縣市針對基隆輕軌建設開會，討論輕軌是否與捷運汐止民生線整合，以及運量是否修正等議題（見圖，基隆市政府提供）。對於基隆輕軌可能「升級」為中運量的捷運系統，新北市長侯友宜昨表示，基隆市好，新北市也會好，新北會負起最大的責任，讓捷運汐民線儘快通車，結合基隆輕軌或捷運，創造最大效益；基隆市長林右昌說，希望基隆輕軌路線與北宜高鐵、捷運汐民線整合，找出最佳方案。

侯友宜︰讓捷運汐民線儘快通車

侯友宜指出，新北市民等待捷運汐民線已久，尤其是汐止到東湖段已等了18年，至今還沒有具體結果，對汐止人而言，最期待汐東段趕快興建，不管是結合文湖線，或是研議如何讓基隆市更好，新北市必須負起責任，除了加速推動汐東段興建，也能結合基隆輕軌或捷運，快速與台北市或其他地區介接，促進城市繁榮發展。

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林右昌︰路線整合 找出最佳方案

林右昌表示，軌道建設是大台北首都圈要面對的課題，基隆輕軌的路線會與北宜高鐵、捷運汐止民生線進一步整合，找出最佳方案，把國家資源做最有效利用，對整個大台北地區都好，這是大家共同的期待。

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