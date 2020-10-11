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    首頁　>　生活

    效果不彰 環保袋自動租借機4台撤2台

    2020/10/11 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕提倡民眾減用塑膠袋、多用購物袋，台北市環保局花費66萬元購置4台自動販賣機、12萬5000元購置2500個印製各市場名稱的「台版LV」茄芷袋，2018年起陸續在士東市場、大龍市場、環南市場、南門市場設置「環保袋自動租借機」，以成本價50元做為租借押金，提供民眾使用，使用後可至市場自治會退還50元，但市議員秦慧珠發現，多數民眾根本不知道有租借機，甚至自動租借機還取消設置，她要求市府加強宣傳。

    議員︰多數民眾不知

    對此，環保局科長林鈺惠表示，環保袋自動租借機是提供民眾便利的管道，不會有業績壓力，民眾不管是要租還是要買，都沒強制性，若民眾花費50元想自己用也並無不當，仍鼓勵民眾自備購物袋。

    秦慧珠指出，環保袋自動租借機的成效不彰，大龍市場、環南市場在今年6月取消設置，兩市場首批製作的500個茄芷袋各剩400多個庫存，走訪公有市場，勘查「環保袋自動租借機」設置及使用情形，市場內沒有任何廣告宣傳，採買民眾及攤商都鮮少人知道，如果不是逛市場剛好看到，根本就不會發現有這麼方便的東西。

    秦慧珠說，租借的茄芷袋依成本價50元做為租借押金，對比觀傳局同尺寸熊讚茄芷袋售價120元，相對便宜，也因此4處公有市場總計租借1047個，僅20個退還、退還率1.9%，她認為茄芷袋做為環保袋便宜又受歡迎，能讓民眾循環使用，她建議該機器可改為租售並用，免除民眾歸還義務。

    環局︰檢討另覓放置處

    秦慧珠認為，環保局創新政策值得鼓勵，但最大失敗是缺乏宣傳，設置地點也有問題，都選在非常不明顯的地方，應加強宣傳、慎選設置地點。林鈺惠表示，大龍市場與環南市場因使用率、人流低，需求不高，為避免額外的維護成本，因此選擇退場，檢討後會再選擇適合的地點來放置，做機動性的使用，未來也會配合自治會加強宣傳。

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