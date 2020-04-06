居家檢疫未解封者 將加強採檢

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，今日將發訊要求居家檢疫解封者須再自主健康管理七天外，並將加強未解封者的採檢評估。（本報資料照）

2020-04-06 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕國內居家檢疫、居家隔離者已近八萬人解封，但近期陸續出現武漢肺炎無症狀感染者，甚至造成家人確診，引發外界擔心恐成防疫破口。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，今日將發訊要求居家檢疫解封者須再自主健康管理七天外，並將加強未解封者的採檢評估，除嗅覺味覺，腹瀉也將新增納入通報篩檢項目，也考慮對醫事人員、防疫車隊等社區中高風險族群進行篩檢調查。

指揮中心統計，截至四月四日止，居家檢疫累計逾十萬兩千人，其中逾兩萬九千人管理中；居家隔離累計逾八千兩百人，其中逾一千九百人管理中；換算下來，等於居家檢疫、居家隔離解封者已達七萬九千三百人。

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解封者須再自主管理7天

對於外界一再提出針對機場入境者進行普篩，陳時中重申，此舉勞師動眾且可能會有「偽陰性」問題，不如全面要求居家檢疫。為避免防疫破口，現在由兩端補強，一端是擴大對有症狀者立刻採檢，並送到集中檢疫所等待結果、避免空窗期。至於另一端，有些症狀可能先前被忽略，或未被列入通報定義，因此，十四天居家檢疫者期滿結束前，將回溯相關症狀，經評估若有需要就作採檢。

腹瀉納入通報篩檢項目

武漢肺炎患者的症狀持續改變，近期除了嗅覺、味覺異常病例占比提高外，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提到，截至三月三十一日確診三三二例，腹瀉十九例、約六％，但四月一日至三日確診二十六例，腹瀉有五例，約十九％，顯然最近歐美移入個案腹瀉比例確實較高。

張上淳說，經專家小組討論，決議除了發燒、呼吸道症狀，或是嗅覺、味覺異常外，凡出現不明原因的腹瀉，並有旅遊史或接觸史，也要列入通報並作篩檢。

此外，陳時中說，居家檢疫、居家隔離十四天期滿後，必須再進行自主健康管理七天，盡量避免出入公眾場所，且外出要戴口罩，降低傳染他人風險。

考慮採檢調查特定風險者

陳時中也強調，對於特定風險者，包含醫事人員、防疫計程車隊，雖然都有適當防護，但接觸者眾，會考慮進行採檢調查，以更了解社區中可能的感染風險。

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