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首頁　>　生活

武漢肺炎》鼓勵設防疫旅館 每天每房補助千元

武漢肺炎確診個案資料發布原則

武漢肺炎確診個案資料發布原則

2020-04-02 05:30:00

離島居民入境後 須在台灣本島完成居家檢疫

〔記者蕭玗欣、簡惠茹、鄭瑋奇／綜合報導〕武漢肺炎疫情升溫，國內居家檢疫者人數提升，為鼓勵更多旅宿業者投入檢疫旅館行列，中央流行指揮中心指揮官陳時中宣布，即日起至六月卅日止，將提供檢疫旅館業者每天每房一千元補助。此外，即日起離島居民入境後，禁止搭乘航班船隻，必須在本島完成居家檢疫，才可回到離島。

陳時中表示，已訂定防疫旅館設置、管理因應指引，檢疫旅館須符合一人一室、單獨衛浴設備，三餐送到門口等原則，若檢疫者無法生活自理，可以有一人陪同，但房間盡量維持一人為原則。另，檢疫旅館公共場所每天至少要消毒一次。

目前全台房數逾五千間

據統計，全台防疫旅館的房數已超過五千間，交通部觀光局說明經詢問，已有兩千間房願意加入防疫旅館，將朝破萬房目標前進，鼓勵業者加入防疫旅館行列。

副指揮官陳宗彥表示，離島部分已經跟縣市政府達成共識，一律禁止需要居家檢疫者搭乘國內航班和船隻，會安排離島國人在本島居家檢疫，無論是在自己住家或在防疫旅館都可以，也感謝桃園市政府已經答應離島鄉親就近在桃園居家檢疫，並提供檢疫場所。

防疫小黃補助金 交部出一半

為協助地方政府增設居家隔離、居家檢疫者交通接送服務，交通部也補貼縣市提供防疫計程車車資補助，補貼金額以各縣市所訂每輛車每日補助金的五成、最高每日一七五○元；若駕駛因載到確診者須居家隔離，甚至因此染疫，也會依據地方政府給予駕駛的補償費用，補貼地方政府每人每日五成金額。

統計至三月底，居家隔離、居家檢疫者累計已達十萬五千餘人，因居家期間不得擅自外出，若有搭乘交通工具就醫需求，經各地衛生局評估核准後，可派遣防疫車輛載運，乘客僅需依計費表的跳表金額付費。

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