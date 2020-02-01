咳嗽病因百百種 中醫教辨治

▲不同咳嗽的鑑別方式

2020-02-01 05:30:00

文／林信豪、吳清源

「咳咳咳⋯」，走在熙來攘往的街道上，總不時在耳邊聽到陣陣咳嗽聲。咳嗽，是我們身體的保護機制，除了常見的感冒之外，舉凡空氣污染物質、刺激過敏物質、鼻涕倒流，甚至是胃食道逆流、氣喘、肺癌、心臟衰竭等，都可能誘發咳嗽。若咳嗽持續3週以上，就需要找出確切的原因加以解決，而不是當成單純的感冒來處理。

外感或內傷 療法不同

從中醫的觀點來看，咳嗽多因外感或內傷，導致肺氣原本正常的宣發及肅降功能失常，使得肺氣上逆而致咳嗽。

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外感可分為風寒、風熱或風燥，依證型採用三拗湯、桑菊飲或杏蘇散等方劑，中藥雖溫和，但若辨證與施藥得宜，使得藥效直達病所，同樣可達立竿見影之效。

此外，鼻涕倒流、過敏性鼻炎、胃食道逆流，甚至是慢性支氣管炎、COPD（慢性阻塞性肺病）或肺癌，都可能導致咳嗽，在中醫而言多屬內傷範疇。

像是上班族工作壓力大、生活作息不正常，多因肝火犯肺、氣逆作咳；老菸槍多因肺陰虧耗、肺氣虛弱，而致乾咳、氣短；莘莘學子身處空氣污染或過敏物質圍繞的環境下，誘發過敏性鼻炎或鼻竇炎，導致咳嗽比例逐漸增加，其中又以寒飲伏肺所致的咳嗽氣急居多。然而，某些降血壓藥物的副作用也會導致咳嗽。

久咳不癒 務必就醫

引起咳嗽的病因百百種，提醒民眾若有久咳不癒的情形，請儘速諮詢專業的中西醫師，及早治療。

（作者分別為嘉義長庚紀念醫院中醫科總醫師、中醫科主任）

▲咳嗽是常見症狀，找出原因很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林信豪、吳清源）

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