醫病》感冒引發急性鼻竇炎及併發症 醫師：外出戴口罩保護自己

2019-01-29 13:58

〔記者歐素美／台中報導〕感冒容易引發鼻竇炎，甚至造成顏面蜂窩組織炎等嚴重併發症！台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師林忠青提醒民眾，在春節期間搭乘公共交通工具或進出公共場合，應隨時戴上口罩保護自己，以免被感染。

林忠青表示，69歲林姓婦人因糖尿病中風長期臥床，因突然眼睛周圍及臉頰紅腫，就醫服用抗生素後未見緩解，甚至紅腫蔓延，輾轉至台中慈濟醫院就醫，經內視鏡檢查發現林婦鼻腔內化膿，懷疑臉部紅腫是鼻竇炎造成。

林忠青要求林婦住院進一步檢查，結果發現其血液發炎指數達2萬多，是一般人9000的兩倍多，電腦斷層檢查，更證實其眼眶與臉頰的蜂窩性組織炎為左側鼻竇急性鼻竇炎引起，經施以「功能性鼻竇內視鏡手術」，清除鼻竇腔感染源，再施打抗生素，成功控制蜂窩性組織，也治癒其鼻竇炎。

林忠青指出，鼻竇炎大多為感冒引起，感冒病毒造成鼻腔黏膜腫脹，塞住鼻竇連結至鼻腔中間的小隔腔，鼻竇續發性細菌感染就形成鼻竇炎。急性鼻竇炎一般用口服抗生素就可有效治療，如果拖延則可能變成慢性鼻竇炎，若患者抵抗力較低，當黴菌進入鼻竇蔓延感染也會形成慢性鼻竇炎。

慢性鼻竇炎只靠服藥，很難斷根，會反覆不斷發作，一不小心容易合併嚴重感染症狀。林忠青說，透過「功能性鼻竇內視鏡手術」手術，打通鼻竇連結至鼻腔的小隔腔，不但可清除蓄積膿液、黴菌等感染原，也可順利排出鼻竇產生的液體，降低鼻竇炎復發機會。

由於春節連假期間，搭乘公共交通工具或進出公共場合的機會多，容易感染感冒，林忠青提醒民眾一定要記得戴口罩保護自己，若感冒超過一星期未癒，一定要趕緊看醫生；若伴隨嚴重鼻塞、眼睛痠、臉頰漲痛、頭痛、牙齒痠痛，很可能就是鼻竇炎，應儘早治療，避免形成慢性鼻竇炎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/