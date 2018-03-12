醫病》非感冒鼻水「共共流」 原來是過敏性鼻炎作怪

衛福部南投醫院醫師進行鼻內視鏡檢查情形，此為示意圖，與新聞事件無關。（記者謝介裕攝）

2018-03-12 10:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市1名20多歲的吳姓女子，近1個月來，早上起床後，鼻水總是「共共流」，常用掉大把衛生紙來擤鼻涕「包餛飩」，嚴重影響其工作及生活品質後，前往衛福部南投醫院就診才恍然大悟自己不是感冒，而是季節交替引發的過敏性鼻炎症狀，最後經醫師進行「鼻翼管神經截斷術」後，也才如願告別了鼻水流不停的日子。

最近氣候變化大，南投縣曾在短短1個小時內出現大雨、雷擊、冰雹等異象，從事保險業務的吳姓女子，因頻頻在冷氣房與戶外來來去去，心想可能因此才感冒，但因工作忙碌，加上自認年紀輕，體力及抵抗力都還好，就算不就醫，感冒也會「不藥而癒」。

怎料，拖了將近1個月，非但天天被流鼻水、鼻塞困擾，甚至連眼睛、喉嚨也都開始發癢，驚覺症狀有惡化之勢才受不了就醫，並充滿疑惑的眼神詢問醫師，為何她的感冒好不了?

衛福部南投醫院院長洪弘昌及支援投醫的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森指出，一般感冒通常1週就會好，但因「過敏性鼻炎」一樣會鼻塞、流鼻水，易讓民眾混淆，吳女便是活生生的例證。

由於翼管神經位於鼻腔蝶竇內，負責掌管鼻腔、軟顎的反應和淚腺的分泌，一旦身體接觸到過敏原，翼管神經便會開始傳遞訊號，導致鼻子發癢、打噴嚏、流鼻水等症狀出現，還好經「鼻翼管神經截斷術」後，吳女症狀已獲大幅改善。

洪弘昌說，過敏性鼻炎常見的有2種型態，一是打噴嚏型的鼻涕呈水狀，可能同時合併鼻子癢、眼睛癢或眼睛紅的症狀；另一種鼻塞型的鼻涕則比較黏稠，常會鼻涕倒流，影響睡眠，導致黑眼圈、習慣性張嘴等後遺症。

而治療方式也相當多，除了鼻翼管神經截斷術以外，還有電燒、雷射、無線射頻、動力迴旋刀、鼻中膈鼻道成型術等等，不過，各種手術都有不同的風險與效益，建議類似病症的患者，能與醫師多多溝通並討論合適的治療方法，以獲得最佳的治療效果。