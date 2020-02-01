六美國小前測桿 登嘉縣新測速王

嘉義縣去年測速王為台十九線六腳鄉六美國小前的全年五千四百八十五件。（記者蔡宗勳翻攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉縣七支固定測速照相去年共舉發一萬九千九百六十四件超速，測速王為台十九線六腳六美國小前（見上圖，記者蔡宗勳翻攝）的五千四百八十五件；另外，全縣四支固定闖紅燈照相，去年共取締四千兩百三十六件，台一線民雄東榮路口兩千一百三十六件最多。

嘉縣警局轄內七支固定測速照相設置地點為台十九線七十三公里處六腳六美國小前、嘉一五九線新港南壇段、台一線兩百五十五．五公里民雄鎮北段、台十八線一．五公里太保後庄段、台三線兩百七十二．二公里梅山大南國小前、台八十二線四．六五公里東石洲仔段及台一線兩百七十七．五公里水上南靖段。

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嘉縣警局交通隊指出，六美國小前固定測速照相今年躍居測速王，主因為該路段限速五十公里，因寬敞筆直的台十九線一般速限七十公里，但到了學校路段降為五十公里，部分駕駛朋友未降速而吃上罰單。

嘉縣四支固定闖紅燈照相，設置地點為民雄台一線二五八公里與東榮路口（南向北）、朴子一六八線與一五七線路口（西向東）、中埔台十八線二十九．六公里日安社區路口（東向西）及水上台一線二七五．二公里龍德路口（北向南）。

台一線民雄東榮路口 闖紅燈抓最多

警方表示，闖紅燈違規，機車罰一千八百至兩千七百元，小型車罰兩千七百至四千元，大型車罰三千六百至五千四百元，提醒駕駛人不要違規。

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