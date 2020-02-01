疫情加濕冷 台東景點人次減逾2成

春節過後台東仍有旅遊潮，縣府交觀處官員到交通場站宣導防武漢肺炎。（記者黃明堂翻攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府統計，今年春節假期台東縣湧入的車潮及人潮都比去年成長，但在主要景點統計的旅遊人次卻比去年大減二十二．四五％，推估是受武漢肺炎疫情及天氣不佳影響，遊客到台東，卻未必出去玩。

縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，今年除夕到初五台東的交通車流二十五．四萬車次，與去年二十一．五萬車次相比，增加三．九萬車次。整體交通入轄（含火車、航空）人次約八十二．七萬人次，較去年七十一、七萬人次相比，也增加了十五．二六％。

請繼續往下閱讀...

遊客、住房均較去年增一成

旅客人潮帶動旅館業績，春節期間台東縣旅宿業住房率約八成，台東市區達九成以上幾乎滿房，與去年春節連假同期相比，成長約一成左右。

不過，主要景點遊客統計約四十九．八萬人次，較去年同期六十四．三萬人次減少二十二．四五％。江慧卿指出，今年春節期間受到武漢肺炎疫情升高以及連假天候多為陰雨濕冷天氣，影響遊客至景點出遊意願，致在景點遊客人次下滑。

伯朗大道 遊客人次最多景點

統計各景點遊客人次最多的前五名分別為伯朗大道（一四一五八○人次）、小野柳（五八○七一人次）、水往上流（三九四六九人次）、台東森林公園（二七六○○人次）及鹿野高台（二六六四○人次）。

縣府指出，春節過後仍有旅遊潮，縣府在各旅遊服務中心、交通場站、公廁都完成防疫措施，也呼籲民眾出、入公共場所記得要配帶口罩，作好自身防護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法