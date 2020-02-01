哄抬口罩 可罰5千萬、判7年

網路造謠綠營政府賣口罩賺45億，民進黨到刑事局提告（記者 邱俊福翻攝）

2020-02-01 05:30:00

加強防疫物資控管 昨公告列為「生活必需品」

〔記者吳政峰、楊綿傑、李雅雯、陳鈺馥、邱俊福、許國楨、張聰秋／綜合報導〕因應武漢肺炎疫情，加強防疫物資控管，行政院昨將「一般醫用口罩及外科手術口罩」公告為「生活必需用品」，即日起，若有囤積哄抬口罩價格的行為，除可依刑法第二五一條處罰，最重三年徒刑，還恐觸犯傳染病防治法第六十一條，最高處七年徒刑。若涉聯合行為，除刑責還可能面臨最高五千萬高額罰鍰。

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行政院為確保口罩數量充裕，昨公告醫用及外科手術口罩為刑法第二五一條第一項第三款所定生活必需用品；衛福部亦自昨日起，依傳染病防治法五十四條第一項規定，徵用國內業者生產的醫用及外科手術口罩。

法務部指出，囤積醫用及外科手術口罩，無正當理由不銷售，或有囤積居奇、哄抬已開始徵用的防疫用品物價，情節重大者，恐觸犯刑法第二五一條「哄抬、囤積商品牟利罪」或傳染病防治法第六十一條「囤積、哄抬防疫物資罪」等刑責，分別將處最重三年或七年徒刑。

藥局口罩一盒賣800元 公平會立案

行政院消保處也持續在全國針對實體、網路查處哄抬價格情形，昨已將首案新竹市某藥局涉哄抬一案移送公平會，若涉聯合行為，業者除刑責外，還可能面臨最高五千萬高額罰鍰。

貴得離譜 蝦皮購物2物件下架

行政院消保處消保官王德明說，有民眾投訴在新竹某藥局將原本一盒七十元的紙口罩，漲到一盒八百元。另外在蝦皮購物平台則有兩件價格異常案件，分別是一盒七片售價九九九元的外科口罩及一盒廿片售價八九九九元的N95口罩，已請蝦皮平台先行下架。

此外，有韓粉在「韓國瑜庶民後援會」臉書社團發文稱，民進黨政府靠賣口罩大賺四十五億元。民進黨中央黨部已正式提告誹謗罪及違反社維法。台中刑事局中打晚間已找到一名涉嫌散布假訊息的男性，正漏夜偵訊釐清中。

韓粉造謠禁口罩可賺45億 民進黨提告

據了解，假訊息聲稱，「民進黨禁口罩一個月，只有自己可買跟賣，一天賺一千五百萬乘以三十天，等於四十五億元，災難財最好最容易賺，賺得肥滋滋，可能很難放手了！」

民進黨發言人何博文指出，假訊息在「韓國瑜庶民後援會」、「員林人大小事」等臉書社團出現，LINE私人群組也有轉傳情事，民進黨都會提告處理。

行政院長蘇貞昌強調口罩今起降價，別恐慌，也勿轉傳假消息。(圖取自蘇揆臉書)

武漢肺炎疫情期間 哪些行為會觸法？

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