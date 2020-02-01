兒童口罩好難買 經部將協調增產配送

兒童口罩難買到，家長憂心。（記者林國賢攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者黃佩君、吳亮儀、林曉雲／綜合報導〕武漢肺炎疫情未降溫，不少幼兒園硬性規定學生須戴口罩，媽媽們哀號，買不到小孩子用的醫療口罩。中央疫情指揮中心表示，每天國產四百萬片醫療用口罩中，僅約十％到十五％、約四十萬到六十萬片是兒童用的口罩，正在協調增產與配送，此數量會保持不改作他用。

日產400萬片占不到15％ 難滿足學童用量

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經濟部表示，由於兒童口罩與成人差別僅在於模具尺寸不同，改生產兒童款並無太大技術困難。但據目前產能估算，兒童口罩現有供給量約為每日四十到五十萬片，恐難滿足全台學童每天每人一片的預期量。

教育部綜規司司長黃雯玲表示，目前政府尚無發口罩給幼兒園等的計畫，未來視疫情發展狀況，有需要全面戴口罩，會再進一步討論。

中央流行疫情指揮中心昨天召開記者會，多數媒體提問口罩問題；經濟部指出，目前已協調業者增加產能、輪班並採三班制，產量從去年的每天一八八萬片，增加到每天四百萬片。至於兒童口罩是否納入限購三片的配送中？經濟部則表示，目前有在研議此規劃，但昨日仍在討論中。

有需要再戴口罩 勤洗手比較重要

指揮中心監測應變官莊人祥強調，並非所有人都需戴口罩，有需要的時候再戴就好，目前多是恐慌心理，勤洗手比較重要。

經濟部表示，現在徵用的每天四百萬片口罩中，有二六○萬片要供給民生需求用，一四○萬片給醫護和防疫人員使用，都會由中央統一調配、規劃，管制到二月十五日止。

指揮中心表示，目前國內對口罩需求很多是「恐慌性需求」，之前開始分拆包裝每人限購三個口罩是希望讓大家在需要用到口罩時都能買到。有些學校、幼兒園要求學童都得戴口罩才能上學，教育部表示，會協調地方政府和教育單位溝通，並非所有人都需要戴口罩。

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