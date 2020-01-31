《桃園》燈會有交管 警籲多利用大眾運輸

2020-01-31 05:30:00

〔記者李容萍／桃園報導〕二○二○年桃園燈會今起至二月十二日在平鎮新勢公園、老街溪河岸公園及中壢光明公園展開為期十三天活動，預計將吸引大量人車湧入。中壢、平鎮警分局於展區周邊道路實施交通管制，籲請民眾「搭機捷、坐公車、多走路」，避免車潮壅塞。

中壢警分局於燈會期間每日下午三點至深夜十二點均對燈會展區周邊道路進行交通管制，老街溪河岸公園河濱步道禁止車輛進入，中正路三○二巷、中山路三六一巷、三八八巷住戶須憑證進入，新勢公園、光明公園周邊靠燈會展區的人行道及停車格禁止停車。

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警方建議賞燈民眾，多利用大眾交通工具前往會場，從中壢火車站徒步至會場約十分鐘、從機場捷運A21站徒步僅需七分鐘，相當便利。燈會期間，市府規劃兩條免費接駁車，紅線：泰豐輪胎停車場→中壢聯合辦公大樓→第一銀行→飛天曙光燈區→中壢分局→中壢聯合辦公大樓→泰豐輪胎停車場；綠線：六和停車場→機場捷運A21環北站→銀河曙光燈區→六和停車場。接駁車平、假日均從下午五點起行駛，返程末班車平日晚間十點半、假日晚間十一點，平均十五至卅分鐘一班車。

自行開車者可行駛國道一號下內壢交流道後左轉台一線，再右轉至泰豐輪胎停車場，再搭乘紅線接駁車；也可下新屋交流道後，左轉台一線至七和路右轉，將車輛停在六和停車場，再搭乘綠線接駁車；騎乘機車的民眾可到中壢國中及新勢國小機車停車場停放，康樂路單側人行道開放機車停放。

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