武漢肺炎》專家：口罩需天天換 不得已才噴酒精再使用

武漢肺炎疫情全球蔓延，防疫專家表示，醫療用口罩最好是天天更換。（資料照）

2020-01-30 05:30:00

〔記者吳亮儀、黃以敬／台北報導〕面對中國武漢肺炎疫情全球蔓延，為避免國人不必要的恐慌，並讓防疫物資（例如口罩）能更有效用在刀口上，曾在二○○三年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發時臨危受命出任衛生署署長、領導台灣抗煞的副總統陳建仁在臉書發文提醒民眾需要戴口罩的優先順序為：第一線醫護人員及防疫人員、確定或潛伏期病例之共同居住的家人、確定或潛伏期病例經常接觸的親友或同事、公共運輸業員工等。一般民眾則是在搭乘較密閉的公共運輸工具或是到密閉式娛樂場所時較需要戴口罩。

買不到口罩、可否噴灑酒精消毒後重複使用？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎則建議，如果是布做的一般口罩，洗乾淨就可用了，但若是醫療用口罩，最好是天天更換，真的除非萬不得已、找不到口罩，才用酒精噴灑口罩消毒後再使用。

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陳建仁：醫護、防疫人員最優先

李秉穎說，目前最要注意的是醫護人員，醫療用口罩一定要天天替換。一般民眾其實很難接觸到很多病原，且目前沒有社區感染，是不用太擔心。

他提醒，酒精雖是很好的消毒滅菌東西，但噴在口罩上有隱憂，體液內的病毒或細菌無法殺除，例如口罩內沾黏鼻涕，那噴灑酒精就無法殺死鼻涕內的病菌，口罩勢必得丟，「萬不得已，真的不要重複使用」。

陳建仁指出，常有人問武漢肺炎病毒存在台灣的什麼地方？一是確定病例（目前都在醫院的隔離病房接受治療，痊癒後體內就沒有病毒）體內，傳染力強！二是潛伏期病例 （已經受到感染還未出現發燒或流鼻涕、咳嗽等呼吸症狀者，潛伏期最長十四天）體內，傳染力弱！

第三則是受到確定或潛伏期病例的口鼻分泌物或飛沫污染的環境，但如果即時妥善消毒清潔，傳染力很低！

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