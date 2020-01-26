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健康動一動／親子互動拳擊 增強肌耐力

圖3：嗨翻天

圖3：嗨翻天

2020-01-26 05:30:00

圖‧文／范凱傑

今天是大年初二，習俗中回娘家的日子，建議不妨和家中的孩童互動拳擊，可以結合體適能訓練，如輕鬆跑、深蹲、蹲跳等動作，增進孩童的專注力，鍛鍊敏捷、協調性，同時增強肌力、耐力與爆發力。

●數字拳：刺激大腦與肌肉神經連結，提升專注力。由家長或大人下數字指令給孩童，「1」即揮拳一次，「2」即揮拳兩次，以家長的手靶為拳擊目標。練習時，先從次數少的揮拳動作開始，例：1；1、2；1、2、3；待孩童適應後，漸進式增加拳數。家長可隨機變化，給予次數指令，增加運動趣味。（圖1）

●打帶跑：鍛鍊敏捷度與協調性。距拳擊互動適當位置（例如，距離3公尺處），擺置黃、紅、綠三角錐為折返點，待孩童出拳次數維持兩拳後，加入單趟折返跑，並指示方向。（圖2）

●嗨翻天：發展爆發力。此項運動出拳次數固定兩拳後，家長取適當高度為手靶位置，請孩童雙手舉高蹲跳擊掌，可衡量孩童能力，加入遞增式次數跳躍，每次跳躍1-3次。（圖3）

●打地鼠：增進下肢肌力與反應能力。此項運動出拳次數將以遞增方式出拳，例如，每次2拳、4拳、6拳，並在每次出拳後增加一次深蹲閃躲。（圖4）

◎健康小叮嚀：建議家長在進行親子拳擊運動前，確認環境寬敞安全，做好熱身運動，視孩童年齡和動作能力，調整運動難易程度。若家中沒有拳套也可空手出拳練習，此運動以親子互動為主，運動為輔，多以鼓勵方式，增加孩童自信心，以提高對運動的興趣。

（作者為鹿港基督教醫院健康促進中心運動教練）

圖4：打地鼠

圖4：打地鼠

圖2：打帶跑

圖2：打帶跑

圖1：數字拳

圖1：數字拳

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