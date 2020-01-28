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健康動一動／鼠來寶健康操 腰圍不失守

圖4：鼠年樂淘淘：船式

圖4：鼠年樂淘淘：船式

2020-01-28 05:30:00

圖‧文／江筑萱

年節期間，吃喝玩樂，通宵晚起，小心體脂肪悄悄地找上你。

研究顯示，有效的核心肌力訓練，可以使體態更美，有助於減重與體脂肪下降，讓你歡樂過節，腰圍不失守。

◎以下提供4個簡單核心肌力訓練：

●樂「步」思蜀：弓箭步交替蹲

一腳向前跨步，腳盡可能呈現90度，背挺直、縮腹，重複動作10-15次，做3回合（圖1）。

●鼠年喜臨門：橋式

身體平躺，雙腳收回，腳掌貼地。臀部夾緊上提到最高點，後頸及腳掌緊貼地面，維持約30-40秒，做3回合（圖2）。

●鼠年好棒棒：棒式

雙手前臂貼地，雙腳腳尖點地，屁股夾緊用力、腹部收緊離地，身體盡可能呈一直線水平撐起，維持約30秒，做3回合（圖3）。

●鼠年樂淘淘：船式

坐在地板，雙手平舉，胸腔上提，肩膀向後向下，勿聳肩，收下巴，背挺直，雙腳膝蓋伸直彎曲交替，並維持不落地，重複動作15-20次，做3回合（圖4）。

◎健康小叮嚀：核心肌力訓練要視個人能力調整，建議一開始可縮短維持秒數或動作組數，再逐漸增加。

若動作過程中，自覺不舒服，建議先停下動作，調整動作姿勢或休息，避免產生運動傷害。（作者為鹿港基督教醫院職能治療師）

圖3：鼠年好棒棒：棒式

圖3：鼠年好棒棒：棒式

圖2：鼠年喜臨門：橋式

圖2：鼠年喜臨門：橋式

圖1：樂「步」思蜀：弓箭步交替蹲

圖1：樂「步」思蜀：弓箭步交替蹲

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