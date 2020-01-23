健康動一動》親子大手拉小手 痠痛都趕走

注意小朋友的穩定性，家長雙手可以微撐在小朋友身體或是大腿兩側（圖4）。 （照片提供／黃巧雲）

2020-01-23 05:30:00

圖‧文／黃巧雲

累積了一年的疲累，緊繃的身體，也要健康動一動。累了，不妨就地取材，做做親子健身操，藉此活動筋骨，放鬆身體，還可以增進親子關係。

●轉運操：家長與小朋友平行坐著，背靠牆挺直，可利用玩具或是教材放在兩者中間，接著往中間方向各自做轉身的動作，此時家長多與小朋友互動遊戲，維持姿勢10-15秒，放鬆回正後，再做一次，可做10次伸展（圖1）。

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接下來家長可與小朋友對調位置，便可伸展另一側肌肉，同時注意轉身時，屁股固定不動，只轉動身體，才可以伸展放鬆到腰部肌肉，以及側腹部的肌肉喔！

●親密操：家長與小朋友面對面坐著，雙腳打開與肩同寬，家長雙腳擺在外側，可利用玩具或是教材放在兩者中間，當家長與小朋友互動遊戲時，身體打直往前傾，增進親子親密關係，維持姿勢10-15秒，放鬆回正後再做一次，可做10次伸展（圖2）。

此姿勢可以伸展大腿後肌肉及下背部的肌肉群，因此要注意脊椎要維持直線，不可駝背。

●過山洞：家長採取四足跪姿，引誘小朋友玩過山洞遊戲，穿梭在家長雙臂間或手腳間（家長可以變化指令增加趣味性）。若是家長的核心穩定度不錯，可增加難度，例如小朋友過山洞的同時，家長平舉單側手或是單側腳，亦可舉高一手一腳更挑戰穩定度，須注意整個過程要維持脊椎一直線，不可拱背或凹陷（圖3）。此姿勢在加強核心肌群的穩定性訓練，需視自己的核心力量斟酌訓練的難易度，以免受傷。

●高昇操：家長平躺在地，雙腳屈膝腳掌踩地，小朋友坐在家長的骨盆或大腿位置，家長收小腹夾臀做出抬臀動作，若是力量足夠可維持8-10秒再放下。

注意小朋友的穩定性，家長雙手可以微撐在小朋友身體或是大腿兩側（圖4）。

此姿勢可加強臀部肌肉及核心肌群的訓練，加上小朋友的體重對家長更是一個挑戰，記住要維持脊椎的穩定及保持一直線才能有效訓練喔！

◎健康小叮嚀：

以上動作，建議先從第一項、第二項伸展操開始做，放鬆身體肌肉後，再加強後兩項核心肌群的訓練喔！

（作者為鹿港基督教醫院物理治療師）

親密操(圖2)。（照片提供／黃巧雲）

家長採取四足跪姿，引誘小朋友玩過山洞遊戲。（圖3）。（照片提供／黃巧雲）

轉運操(圖1)。（照片提供／黃巧雲）

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