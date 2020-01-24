健康動一動》親子桌遊小巧思 提升語言能力

數字對對碰。（照片提供／王于甄）

2020-01-24 05:30:00

圖‧文／王于甄

除夕夜吃完年夜飯，圍爐守歲，不妨在玩親子桌遊時，加入一些小巧思，也能成為提升語言能力的活動。

首先抽出撲克牌數字1至數字5的紙牌，莊家洗牌後備用。

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●鼠來報吉祥：在小白板上寫上主題，例如「動物」，玩家抽出紙牌數字後，例如抽中2，則玩家必須講出2種動物名，各玩家接續抽牌及說出主題答案，不能重複，直到玩家無法達成，即算失敗（圖1）；莊家接著更換主題，例如吉祥話、水果等，輪替實施。

●數字對對碰：增進幼童對數字和物品單位的認識。在小白板寫上物品名稱，物品名前置單位名稱，例如書的單位，可以用「本」計數，在小白板上寫上「本書」，最前面畫上一個空格，代表未知的數量。莊家隨意說出1到5的數字，讓幼童找出對應的撲克牌數字，即算達成（圖2）。輪替在白板上寫上不同的物品及單位，例如「粒花生」、「顆水果」，藉由遊戲指導幼童認識數的觀念及物品單位。

●新年鼠來寶：由莊家抽牌並依抽到的撲克牌顏色和數字出任務，玩家負責執行任務，完成任務即算過關。例如：莊家抽到紅色方塊2時，莊家需提出與「紅色」和「數量2」有關的任務，請玩家完成。例如：「在一分鐘內找到兩個紅包袋。」玩家需在時間內找到兩個紅包袋並給莊家確認後，才算過關（圖3）。如果想要增加難度可以搭配時間，玩家需在規定的時間內完成任務，否則算失敗。

●鼠不勝鼠：以家人為設定主題的對象，例如「爸爸最愛吃的食物」、「弟弟最喜歡的玩具」，讓參與桌遊的幼童，透過詞彙聯想增加詞彙網絡。由莊家在白板上寫上主題後，玩家抽出撲克牌數字，例如抽中「5」，則玩家必須說明5種爸爸最愛吃的食物（圖4）。依此類推，交替變換主題，增加玩家的詞彙運用與對家人的互動了解。

（作者為鹿港基督教醫院語言治療師）

鼠不勝鼠。（照片提供／王于甄）

新年鼠來寶。（照片提供／王于甄）

鼠來報吉祥。（照片提供／王于甄）

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