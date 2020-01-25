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金鼠年好采頭 民眾瘋搶頭香

吳姓民眾扮成財神爺，要一路跑、一路發！（記者林良哲攝）

吳姓民眾扮成財神爺，要一路跑、一路發！（記者林良哲攝）

2020-01-25 05:30:00

〔記者張軒哲、林良哲、詹士弘、丁偉杰／綜合報導〕大年初一寺廟開廟門搶頭香添福氣，已成年度盛事，昨天深夜，雲林西螺福興宮、台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港奉天宮，都依慣例舉辦搶頭香活動，吸引信徒湧往，盼在金鼠年搶到好采頭！

17歲陳柏寰一馬當先 獲得價值10萬交趾陶

嘉義新港奉天宮除夕夜十一時十五分開廟門搶頭香，手持一炷香的信眾狂奔衝向香爐，過程不到五秒鐘，氣勢驚人。嘉義高工十七歲學生陳柏寰一馬當先，搶得頭香。他表示：「希望考試ALL PASS，家人都平安健康！」陳柏寰獲贈國家薪傳獎得主交趾陶大師林洸沂作品「金鼠引福」，市價十萬元。

鎮瀾宮除夕搶頭香活動，二十四日深夜十一時登場，來自台中市大安區的徐昱舜搶得頭香，獲得紅包一萬元與高粱酒，廟方在廟前發送鼠年大甲媽開運紅包，場面熱鬧。

三十三歲徐昱舜是巨大機械公司員工，十年來有九次參加鎮瀾宮搶頭香活動，最好成績是第二名，這次從虎門衝入，盡全力衝刺。他希望新年可以賺大錢、娶個好老婆。

彰化市南瑤宮為避免民眾推擠並造成跌倒受傷，今年將搶頭香活動，改成「一．五公里路跑」，昨晚吸引六百多人參加，有民眾打扮成財神爺，要一路跑、一路發！

民俗專家李寶全表示，頭香指的是每個信徒新的一年所點的第一炷香。所以開春後參拜的第一炷香都是頭香，而神明慈悲，只要誠心向神明祈求、拜拜，都會獲得保佑，不會因搶到廟裡頭香就得到更多的偏愛。

嘉義高工17歲學生陳柏寰（黑色上衣）一馬當先搶得奉天宮頭香。（記者丁偉杰攝）

嘉義高工17歲學生陳柏寰（黑色上衣）一馬當先搶得奉天宮頭香。（記者丁偉杰攝）

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