2月起手機支付 搭公車、渡輪、捷運

高市自2月1日起只要手機掃QR Code，不用電子票證就可搭公車、輕軌、渡輪、捷運。（記者黃良傑攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕自二月一日起，在高雄市搭公車、輕軌、渡輪、捷運，不用電子票證實體卡，只要手機LINE Pay Money綁定一卡通乘車碼QR Code，就可手機付費，暢遊高雄水、陸無阻，還可免費搭港都公車四十條線、二百六十輛公車，成為全國首座試辦手機支付搭公車城市，可惜尚未與悠遊卡整合，手機行動支付暫不包括台北捷運。

領先全國 免用電子票證實體卡

高雄市府、經濟部工業局與高雄捷運公司昨聯合記者會，由副市長葉匡時、交通局長鄭永祥、高捷董事長楊岳崑、經濟部工業局杜欣怡技正等人，共同宣布港都客運所有路線、輕軌、捷運及鼓山—旗津線渡輪，領先全國啟用手機行動支付，民眾只需拿手機掃一下QR Code就能搭乘。

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LINE Pay綁定一卡通 掃乘車碼QR Code

只要在LINE主頁右下角點錢包選項，進入乘車碼綁定一卡通QR Code，港都公車四十線二百六十多輛公車，以及高雄捷運、輕軌和渡輪站所有匝門，全已裝上QR Code感應讀機，提供市民更多元、便捷的支付方式。

交通局指出，高雄捷運及市公車橘12（雄客運）及橘20（東南客運），先於去年使用行動支付，二月一日起，再增加輕軌、渡輪及港都客運公司所有路線，未來會逐步擴展至全高市所有公共運輸，成為智慧交通的標竿城市。

二月至四月底 手機支付搭港都公車免費

鄭永祥表示，為鼓勵民眾多使用行動支付搭乘公車，自二月一日至四月底止，用LINE Pay Money搭乘港都客運路線公車，都可享有免費搭乘優惠，上下車均須刷條碼，八公里以內扣一段票，超過八公里扣兩段票。

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