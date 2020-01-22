菜價漲兩成 北市5大市場除夕照常營業

春節前北市蔬果到貨量充足，台北果菜批發市場、家禽批發市場、公有零售市場等除夕不休息。（記者楊心慧攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕金鼠年春節前蔬果到貨量充足，但因需求量也增加，整體價格比平日漲約兩成，海鮮類在年關前價格也小漲，但比去年過年期間便宜一至兩成；台北果菜批發市場、家禽批發市場、公有零售市場等，除夕照常營業，民眾可把握採買時間，大年初一（廿五日）至初五（廿九日）休市，初六（卅日）開市大吉。

大年初一至初五休市 初六開市

台北市副市長黃珊珊昨至台北果菜、魚類批發市場視察，又到榮濱商店街發送發財金。台北市果菜批發市場昨蔬菜到貨量二四四五公噸，平均價格為每公斤廿九．八元，水果到貨量為一一八一公噸，平均價格每公斤為六十．一元，魚貨交易量一○三公噸，平均價格每公斤約為一二八．二元。

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白蘿蔔、芥菜需求量高 太晚買不到

象徵好彩頭的白蘿蔔零售價格每斤三十至四十元，蔥約八十五至一百元，芥菜（刈菜）、大白菜每斤約卅五元，青江菜、小白菜一把廿元，三把五十元，至於豬腿肉一公斤一五○元。有蔬菜攤商表示，節前需求量較高的蔬果為白蘿蔔、芥菜等，若消費者太晚到市場會買不到。

海鮮類產量增 價格比去年跌兩成

今年海鮮類商品由於新台幣升值、產量增加等因素，價格比去年跌一至兩成。迪化街年貨大街蝦米台灣劍蝦零售價，去年半斤三百元，今年二五○元，日本櫻花蝦米一百五十克三五○元，不過年前需求上升，比起平常仍有小漲。榮濱商店街的阿根廷天使紅蝦二斤售價七百至八百元，白鯧六百克約七百元，日本干貝每斤三千至三千五百元。

北農、漁產公司周邊 昨起交通管制

市府市場管理處批發市場科長高振翔表示，台北農產運銷股份有限公司今天拍賣時間延長至中午十二點，明天拍賣時間至下午四點，北農及漁產公司昨起至廿四日，進行春節前周邊交通管制，禁止車輛停放，加強疏導並管制車輛依序進場。

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