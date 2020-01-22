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台中》鐵砧山一期工程惹怨 議員促植櫻花

去年鐵砧山櫻花綻放。（資料照，記者張軒哲攝）

去年鐵砧山櫻花綻放。（資料照，記者張軒哲攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆新年將屆，大甲鐵砧山櫻花含苞待放，成為民眾踏青走春好去處。市議員吳敏濟昨指出，雕塑公園一期改造工程未盡如人意，水泥覆蓋面積過大，夏季溫度過高，扶輪社捐贈的櫻花憑空消失，要求二期工程補植櫻花，也需對捐贈單位有所交代。

吳敏濟表示，劍井、國姓廟一帶是最佳賞櫻位置，櫻花是台中市的市花，縣市合併以來，他陸續爭取在鐵砧山栽種兩千多株櫻花，從環山道路一路往上，經劍井、雕塑公園、鄭成功紀念公園、軍事公園、國姓廟都種植許多櫻花，春節賞櫻不必到陽明山，就近到鐵砧山就可以了。

議員促二期工程 市府趕緊補救

吳敏濟指出，去年雕塑公園一期工程完工後，不斷有市民反映諸多缺失，包括雕塑公園東側數十株由大甲扶輪社捐贈的八重櫻不知去向；西側多棵樹齡逾四十年的日本吉野櫻，因管理人員除草時機器傷到樹皮致死，這批櫻花是日本友社捐贈，如今日本姐妹社來訪時，都不好意思邀往鐵砧山賞櫻。他表示，二期工程至少要在空地上補植，才能向捐贈單位有所交代。

還有遊客反映，鐵砧山運動散步人口眾多，尤其夏季清晨最多，但一期工程完工後，水泥覆蓋面積過大，綠地範圍縮小，炎炎夏日溫度過高，影響大家上山的意願，希望市府彌補一期工程造成的各項缺失，儘快補植櫻花及遮陽的樹木。

風管所允注意樹木養護工作

風管所管理課長楊玉香表示，二期工程主要是西側塑木棧道、東側瞭望大安溪的觀景平台、吊網床及兒童沙坑等，棧道高四米、長廿米；未來會注意樹木養護工作，並增加植栽數量，增添山區綠意。

鐵砧山是海線民眾春節踏青好去處。（記者張軒哲攝）

鐵砧山是海線民眾春節踏青好去處。（記者張軒哲攝）

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