產地價止跌 雲林優質花生每斤43元

農委會決定以每台斤40元收購產地花生，雲林地區花生售價立即止跌反彈。（記者林國賢攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者鄭旭凱、林國賢／雲林報導〕農委會決定以每台斤四十元收購產地花生，雲林地區花生售價昨天立即止跌反彈，優質花生甚至出現每台斤四十三元價位；雲林縣長張麗善要求農委會全面收購花生，不應僅限制特定黑金剛、油豆等品種；立委蘇治芬認為，收購商不可能不收本土花生，農民不要被騙了；立委參選人張嘉郡則希望政府能全面保價收購。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰表示，昨天雲林產地優質花生出現每台斤四十三元價位，一般品質花生仍維持在卅八元左右，除了虎尾、北港及元長等有花生加工廠，其他鄉鎮市收購後沒有通路，真正能解決花生價格崩跌的方法，是由政府協助業者配合政策購買花生，再由農會媒合業者向花生農採購。

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張麗善促勿限制品種全面收購

張麗善昨向中央喊話，盼中央與地方合作，好好解決農民遇到的問題，她說，據參與會議的人士透露，會中決議的收購數量只有七百公噸，還要由農會自行收購，希望中央沒有黨派色彩之分，讓農民獲得公平對待。

蘇治芬：不可能不收本土花生

蘇治芬則表示，進口花生價格要加上產地收購價、運費、權利金、關稅、行政費用等，成本不會低，所以收購商不可能不收本土花生，農民不要被騙了。

張嘉郡說，農委會啟動保價收購機制，卻有部分花生產地未收購，希望農委會能落實全面照顧農民政策。

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