《桃園》龍潭體育園區延宕 體育局：最快明年底啟用

龍潭體育園區去年11月動土，原預計今年6月竣工，但因變更設計等原因延宕。（記者許倬勛攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者許倬勛／龍潭報導〕去年十一月動工、預計明年上半年啟用的龍潭體育園區，迄今仍被圍籬包圍、且地上堆滿建材，地方憂心無法如期使用。市府體育局表示，因地方要求增設景觀公園及環園步道，變更設計才導致工期延宕，目前全力趕工中，最快明年底可啟用。

市府斥資一億九千萬元打造四．一八公頃的龍潭體育園區，包括一座曲棍球、足球的二合一球場，以及一座設有七座羽球場、多功能體適能中心及行政辦公室的管理中心，並整修既有的棒壘球場。

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原承諾6月先開放棒壘球場跳票

考量龍潭能打棒球的地方不多，在動工前，體育局承諾今年六月先開放棒壘球場，孰料除了園區工程延期，棒壘球場還變成臨時棄土場，草皮光禿禿、到處是土方與建材，工地逢雨就淹水，讓愛好棒球的民眾看了「很失望、很心疼」，也擔心園區工程無法如期完工。

市議員林昭賢接獲陳情，日前偕同體育局、養工處及龍潭區棒壘協會幹部到場現勘。體育局運動設施科長賴旻炫解釋，為配合今年全國運動會曲棍球比賽場地，加上地方希望增建景觀公園及綠美化等，經費追加七千萬元，才會導致工期延宕，目前正全力趕工，最快明年底、最慢後年初可全數完工。

增景觀公園、綠美化 致工期落後

體育局表示，主體建築工程進度目前已達七成，考量初驗及複驗需三個月時間，評估最快明年底、最慢後年初可試營運。至於排水問題，體育局表示，向軍方取得用地後，因地目變更為運動園區，加上變更設計，導致請建照時序改變，完工後即可改善淹水，並將棒壘球場草皮還原。

體育局表示，考量工項增加安全上恐有疑慮，暫定棒壘球場開放時間將與管理中心同步，若進度超前，會評估優先開放可能性，對愛好棒球的民眾感到抱歉。

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