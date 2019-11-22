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埔里、魚池、水里潛力景點 將納日月潭風景區

水里火車站可望納入日月潭風景區範圍。（記者劉濱銓攝）

水里火車站可望納入日月潭風景區範圍。（記者劉濱銓攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區是南投縣重要國際級觀光景點，觀光局副局長張錫聰昨與日管處、評鑑委員走訪埔里虎頭山、魚池鄉東光村向天圳及水里火車站等潛力景點後，同意納入風景區範圍，待上級核定就能公告，最快年底定案。

年底定案 日管處與地方共管

日月潭風景區於一九九九年核定，當時範圍僅有日月潭、水里溪流域車埕，面積九千公頃，二○一一年擴大範圍，增加埔里五里、信義三村及集集火車站與綠色隧道，面積增至一萬八千一百公頃，今年則評估埔里、魚池、水里特色景點納入，面積增加一千公頃，總面積來到一萬九千一百公頃。

評鑑委員認為，相關景點具備獨特性與差異性，同意納入日月潭風景區範圍，希望日管處能和各地方政府配合，營造觀光亮點並妥善維護管理，永續發展觀光。

日管處表示，埔里盆地具有獨特的地形與景觀，日出、雲海、琉璃光及飛行傘運動，都能增加風景區亮點；魚池鄉東光村向天圳是日月潭水源頭，透過當地成熟的社區導覽，可打造秘境旅遊；水里火車站位在集集支線車埕與集集站間，可串聯當地觀光資源，擴大集集鐵道的觀光效益。

張錫聰說，經實地走訪，各單位對日月潭風景區擴大轄區計畫都樂觀其成，該案待上級核定就能公告。

對於外界質疑風景區範圍擴大，日管處在經費與員額未增加下，如何負擔更多的景區管理之責，日管處表示，若確定擴大範圍，將以委外方式增加行政協助人員，以利景點維管，並會與縣府與各公所密切合作，以共管方式經營，確保遊憩品質不打折。

魚池東光村向天圳水源是日月潭源頭，可望納入風景區範圍。（記者劉濱銓攝）

魚池東光村向天圳水源是日月潭源頭，可望納入風景區範圍。（記者劉濱銓攝）

埔里知名景點虎頭山，可望納入日月潭風景區範圍。（記者佟振國攝）

埔里知名景點虎頭山，可望納入日月潭風景區範圍。（記者佟振國攝）

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