高雄街頭藝人週六評鑑 邀鄉親來欣賞

街頭藝人標章認證活動廿三日在大東文化藝術中心登場。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕身懷絕技不怕沒人知曉，高市文化局廿三日將在大東文化藝術中心舉辦今年度街頭藝人標章認證活動，逾四百組街頭藝人同時進行評鑑，也歡迎民眾一起來欣賞各類手作工藝與才藝展演。

逾400組展演 動態、靜態都有

高市文化局表示，今年共有二百九十五組動態類（樂器演奏、舞蹈、魔術、雜耍等）、一百廿六組靜態類（視覺藝術與創意工藝）報名，報名者再分為上、下午場次進行評鑑，靜態類於大東文化中心展覽館進行，動態類則在大東文化中心廣場及展覽館各樓層進行。

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動態組及靜態組各有三位評審老師，會一一評定報名者的展演內容、技巧創意、觀眾互動力、街頭展演合宜性等各項分數，不限定通過組數，評鑑結果預計於十二月六日公佈。

文化局指出，高雄目前有一千一百廿七組取得標章的街頭藝人，其中動態類有七百卅八組，靜態類三百八十九組，取得標章者可向文化中心藝術大道、美術館、歷史博物館、市圖總館、高雄捷運站、旗津海水浴場等公共場地，及私有空間如大遠百、義大世界123露天市集、大統百貨五福店、民生醫院、R7創藝所在前廣場、夢時代購物中心廣場等共計四十七個公告展演空間的管理單位申請演出。

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